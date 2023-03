Kabut Berduri, Film Original Netflix Indonesia Terbaru yang Kembali Dibintangi Putri Marino

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix mengumumkan proyek film Original Indonesia terbaru bersama sutradara Edwin yang berjudul Kabut Berduri (judul sementara). Edwin merupakan peraih sejumlah penghargaan internasional seperti Golden Leopard di Festival Film Locarno 2021 serta Sutradara Terbaik dan Penulis Skenario Adaptasi Terbaik di Festival Film Indonesia 2022 untuk film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas.

Diproduksi bersama Palari Films, Kabut Berduri akan kembali mempertemukan sang sutradara dengan aktris utama Putri Marino setelah keduanya berkolaborasi di film Posesif. "Saya gembira dapat memulai proyek baru ini dengan para pemeran dan kru yang akan menerjemahkan cerita ini ke layar lebar," kata Edwin dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 3 Maret 2023.

Film Original Netflix Indonesia Kedua Putri Marino

Kabut Berduri merupakan film Orginal Netflix Indonesia kedua yang dibintangi oleh Putri Marino setelah The Big 4. Dalam film karya sutradara Timo Tjahjanto itu, Putri Marino berperan sebagai detektif perempuan bernama Dina.

Aktris Putri Marino menghadiri peluncuran film 'The Big 4' di Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022. Film bergenre komedi bercampur laga yang tayang di platform Netflix mulai 15 Desember 2022 tersebut mengisahkan perjalanan seorang detektif yang menyelidiki kematian ayahnya. ANTARA/Sulthony Hasanuddin

The Big 4 bertahan di peringkat pertama daftar Netflix Global Top 10 untuk kategori Film Non-Bahasa Inggris selama dua pekan setelah dirilis. The Big 4 masuk dalam daftar Top 10 di 65 negara, termasuk Argentina, Brasil, Meksiko, Portugal, Spanyol, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, Qatar, Arab Saudi, Thailand, Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, dan tentunya Indonesia.



Pemain Film Kabut Berduri



Kabut Berduri atau Borderless Fog juga akan diperkuat oleh sederet aktor ternama, yaitu Yoga Pratama (Marlina, Si Pembunuh dalam Empat Babak), Lukman Sardi (Penyalin Cahaya, 27 Steps of May), Yudi Ahmad Tajudin (Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas), Yusuf Mahardika (Autobiography), Iedil Dzuhrie Alaudin (The Assistant), Kiki Narendra (Perempuan Tanah Jahanam), Siti Fauziah (Tilik), dan Sita Nursanti (Ali & Ratu Ratu Queens).

Kabut Berduri saat ini telah memasuki masa produksi.

