Film Live Action Peter Pan & Wendy Tayang 28 April 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Peter Pan & Wendy merupakan film live action reimagining yang merupakan adaptasi dari novel karya J.M. Barrie. Adaptasi dari film animasi klasik dari tahun 1953 ini akan tayang eksklusif di Disney+ Hotstar pada Jumat, 28 April 2023.

"Dalam pembuatan Peter Pan & Wendy, kami memutuskan untuk menciptakan film yang menghormati novel orisinal karya J.M. Barrie dan adaptasi film animasi yang dibuat oleh Walt Disney," kata David Lowery, sutradara sekaligus co-writer Peter Pan & Wendy.

Sinopsis Peter Pan & Wendy



Peter Pan & Wendy menceritakan Wendy Darling, seorang anak perempuan yang takut untuk meninggalkan rumah masa kecilnya. Tak disangka, ia bertemu dengan Peter Pan, anak lelaki yang menolak untuk tumbuh dewasa. Bersama adik-adiknya dan peri mungil bernama Tinker Bell, Wendy dan Peter berpetualang menuju sebuah dunia ajaib, Neverland.

Di sana, Wendy bertemu dengan kapten bajak laut jahat, Captain Hook, dan memulai petualangan menegangkan dan berbahaya, yang akan mengubah hidupnya selamanya.



Pemain Film Peter Pan & Wendy



Film ini dibintangi oleh Jude Law (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil: The Final Chapter), Yara Shahidi (Grown-ish), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Discovery of Witches), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards), Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story), dan Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show).

Peter Pan & Wendy disutradarai oleh David Lowery yang turut menulis screenplay film ini bersama Toby Halbrooks (The Green Knight) berdasarkan novel karya J. M. Barrie dan film animasi Peter Pan. Jim Whitaker (Pete’s Dragon) menjabat sebagai produser, serta Adam Borba (A Wrinkle in Time), Thomas M. Hammel (Thor: Ragnarok) dan Toby Halbrooks selaku executive producer.

"Kami ingin membuat film baru ini hidup dengan emosi yang nyata, hati yang terbuka, dan keinginan besar untuk berpetualang. Ratusan seniman hebat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membawa karya ini menjadi film; saya sangat antusias karena penonton dapat menyaksikan kerja keras mereka dan kembali menyaksikan kisah abadi dari sudut pandang baru," kata David Lowery.

