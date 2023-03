Review Film Call Me Chihiro, Kehidupan Baru Mantan PSK

TEMPO.CO, Jakarta - Call Me Chihiro merupakan film baru Netflix yang rilis pada 23 Februari 2023. Film ini diadaptasi dari manga berjudul Chihiro-san yang ditulis oleh Hiroyuki Yasuda. Call Me Chihiro mengisahkan wanita mantan PSK yang bekerja di sebuah kedai Bento. Film komedi slice of life yang diproduseri oleh Akira Yamano, disutradarai Rikiya Imaizumi, dan naskahnya ditulis Kaori Sawai serta Rikiya Imaizumi ini memiliki kisah yang nyentrik namun tetap menarik.

Premis yang serius dan kisah yang menenangkan karena film tanpa konflik ini tidak akan membuat penonton emosi. Slice of life dengan alur lambat dan skema pengambilan gambar menggunakan teknik Jepang sangat luar biasa menarik. Call Me Chihiro diperankan oleh Kasumi Arimura, Hana Toyoshima, Tetta Shimada, Van, Ryuya Wakaba, Yui Sakima, Itsuki Nagasawa, Miwako Ichikawa, Keiichi Suzuki, Toshie Negishi, Mitsuru Hirata, Lily Franky dan Jun Fubuki. Simak sinopsis dan review film Call Me Chihiro di bawah ini.

Sinopsis Film Call Me Chihiro

Baca Juga: Ridwan Kamil dan Bima Arya Ikut Lari Kelilingi Istana Kaisar Jepang di Tokyo

Call Me Chihiro mengisahkan seorang perempuan bernama Chihiro yang merupakan mantan PSK. Ia sebelumnya bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) karena tuntutan dan keadaan hidupnya. Masa kecilnya sangat kesepian hingga terpuruk dan terjerumus ke dunia prostitusi akibat bertemu dengan orang yang salah.

X

Walaupun masa lalunya kelam, ia berusaha keluar dari dunia prostitusi dan mencoba melamar di sebuah kedai Noko Noko Bento milik Bito yang sangat baik dan ramah. Kedai tersebut berada di tepi pantai ini membuat hidup Chihiro berubah menjadi lebih baik.

Memiliki kepribadian sangat baik dan ramah membuat Chihiro mampu menarik banyak pelanggan. Melalui kedai ini Chihiro berinteraksi dengan banyak orang yang berjuang untuk hidup, mimpi, hingga bangkit dari luka mental yang dideritanya. Biar bagaimanapun setiap orang punya cerita dan masalahnya masing-masing.

Baca Juga: PT KCI Ungkap Latar Belakang dan Alasan Pilih Impor Kereta Bekas dari Jepang

Noko Noko Bento membantu Chihiro berdamai dengan masa lalunya yang kelam dan menjadi pelayan toko bento. Chihiro yang memiliki kepribadian yang ramah, kedainya ramai didatangi para pelanggannya saat menjadi PSK untuk sekadar bercerita atau memesan bento. Tak hanya bekas pelanggannya, kedainya juga didatangi tunawisma yang pendiam, anak-anak SD yang menunggu dijemput ibunya, hingga anak SMA yang ragu dengan masa depannya. Saksikan keseruan Call Me Chihiro hanya di Netflix.

Review Film Call Me Chihiro

1. Mengikuti Keseharian Chihiro dalam Film Call Me Chihiro

Call Me Chihiro merupakan film adaptasi manga dengan plot yang ringan dan tidak ada konflik. Film ini hanya mengajak penonton mengikuti keseharian Chihiro berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya pascaberdamai dengan kehidupan masa lalunya dan mendapatkan pekerjaan baru sebagai penjaga toko bento bernama Noko Noko Bento. Memiliki alur yang ringan membuat film ini cocok dijadikan tontonan di waktu senggang.

2. Setiap Karakter Memiliki Cerita dan Masalahnya

Call Me Chihiro merupakan film tentang kehidupan Chihiro sejak kecil yang kesepian hingga terjerumus ke dunia prostitusi lalu berusaha bangkit untuk menjadi orang lebih baik. Namun bukan hanya itu, film berdurasi 2 jam 14 menit ini mengisahkan berbagai karakter dengan cerita dan masalahnya masing-masing, terutama kisah Okaji yakni remaja penguntit yang mengagumi Chihiro namun memiliki konflik dengan keluarganya sendiri..

3. Alur Film Call Me Chihiro Sangat Lambat

Film berdurasi 2 jam ini tidak memiliki set percakapan padat, malah ada beberapa menit adegan non-dialog. Seperti scene duduk di komplek kuburan, makan bersama, membaca manga, duduk santai bersama, ataupun scene dengan close shoot setiap karakter dalam film ini.

Bagi penggemar slice of life bertema Josei yang mengisahkan romansa atau kehidupan realistis pasti film ini super-relatable banget. Walaupun tanpa narator dan dialog, setiap scene dalam film ini tetap memiliki makna yang mendalam. Beberapa scene juga menampilkan nuansa yang tenang, artistik, dan melankolis seperti panorama kota kecil ataupun kedai Noko Noko Bento yang berada di kawasan pinggir pantai.

Itu dia sinopsis dan review film Call Me Chihiro yang mengisahkan kehidupan baru mantan PSK setelah berdamai dengan masa lalunya. Ikuti keseharian Chihiro sebagai penjaga toko Noko Noko Bento dalam film Call Me Chihiro yang telah rilis di Netflix sejak 23 Februari 2023.

NUR QOMARIYAH

Pilihan Editor: 5 Karakter di Anime Vinland Saga yang Paling Kejam, Salah Satunya Askeladd

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.