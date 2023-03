Serba-serbi Konser NCT Dream di ICE BSD 4-6 Maret 2023, Abadikan Momen hingga Berbagi Kebahagiaan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser NCT Dream akan digelar tiga hari mulai besok, 4-6 Maret 2023 di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang. Konser bertajuk NCT DREAM Tour "The DREAM Show 2 : In A DREAM" in JAKARTA ini sudah sangat dinantikan oleh NCTzen Indonesia.



Instalasi DREAMzone di Konser NCT Dream



Dyandra Global Edutainment selaku promotor tidak hanya menyuguhkan pengalaman yang tak terlupakan, tetapi penonton juga akan dimanjakan dengan adanya DREAMzone, di mana fans dapat memaksimalkan pengalamannya melalui beberapa instalasi yang diadopsi dari lagu hits dan album NCT Dream.

"Terinspirasi oleh lagu NCT Dream, Candy, album mini spesial musim dingin mereka yang dirilis pada akhir tahun lalu, NCTzen dapat melihat serta berfoto langsung dengan DANJI, gantungan kunci berbentuk pom-pom yang diambil dari lirik chorus Candy. Setiap DANJI mewakili masing-masing member karena ekspresi-ekspresinya di gambar secara langsung oleh NCT DREAM," kata promotor dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 3 Maret 2023.



Abadikan Momen di Konser NCT Dream



Fans juga akan menemukan Glitch Mode di Dreamzone dalam bentuk instalasi set musik video ikonik NCT Dream dengan nama yang sama. Album yang dirilis Maret tahun lalu menorehkan prestasi yang mengesankan dengan terjualnya lebih dari 1 juta kopi di minggu pertama perilisan. Akan ada juga instalasi berbentuk hati besar berwarna biru dengan latar belakang kuning yang bisa digunakan fans untuk mengabadikan momen. Instalasi ini diambil album repackage pertama dari tujuh anggota boyband Hello Future.



Nonton Konser NCT Dream Sambil Berbagi Kebahagiaan



Ketiga instalasi di atas bisa dinikmati para fans secara cuma-cuma, namun Dyandra Global juga ingin mengajak NCTZen Indonesia untuk mengulurkan tangan kepada anak-anak Indonesia kembali meraih mimpi, serta perempuan Indonesia untuk berjuang melawan kanker payudara melalui instalasi-instalasi tersebut.

"Seluruh donasi akan disalurkan atas nama NCTzen Indonesia kepada Yayasan GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) dan Yayasan Kanker Payudara Indonesia (Yayasan Kanker Payudara Indonesia)," kata promotor.

Fasilitas Lainnya di Konser NCT Dream



Tersedia juga spot menarik lainnya yang tersedia di Dreamzone seperti mega official tour poster, self-service photobooth, dan beragam gerai makanan. NCTzen dapat menggunakan fasilitas loker deposit berbayar dan membeli official merchandise dari kaos sampai postcard set yang tersedia di Hall 10 ICE BSD.

"Semoga pengalaman menonton konser NCT DREAM Tour 'The DREAM Show 2 : In A DREAM' in JAKARTA menjadi momen yang tidak terlupakan bagi fans dan juga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat yang lebih luas," kata promotor.

Profil NCT Dream



NCT Dream adalah boyband sub unit ketiga dari NCT (Neo Culture Technologi) beranggotakan Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung. Grup besutan SM Entertainment ini telah membuktikan popularitas mereka melalui pencapaian yang luar biasa selama lebih dari enam tahun berkarir di industri musik.

Mini album NCT DREAM yang baru saja dirilis, Candy, berhasil terjual sebanyak lebih dari satu juta kopi dalam kurun waktu kurang dari tiga hari. Pencapaiannya ini berhasil memecahkan rekor sebagai album SM Entertainment tercepat yang mencapai 1 juta penjualan – rekor yang sebelumnya ditorehkan oleh mereka sendiri. Berkat album Candy, NCT Dream juga berhasil menjadi satu-satunya artis yang melampaui 1 juta penjualan dengan tiga album berbeda pada 2022.

