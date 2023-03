Mengenal Penyanyi Lewis Capaldi dan Penghargaan yang pernah Diterima

TEMPO.CO, Jakarta - Lewis Capaldi penyanyi dan penulis lagu asal Skotlandia yang mencapai kesuksesan internasional dengan lagu hit Someone You Loved. Dia telah merilis dua album studio yang sukses secara komersial dan meraih penghargaan, termasuk Brit Awards dan Ivor Novello Awards.

Lewis Capaldi sempat bercerita, ia memiliki riwayat sindrom tourette saat konser di Jerman belum lama ini. Ada aksi yang hangat yang dilakukan oleh para penggemarnya saat sindrom tourette Capaldi kambuh di panggung. Para penggemar Capaldi melanjutkan bernyanyi hingga sang penyanyi merasa lebih baik.

Perjalanan karier Lewis Capaldi

Mengutip The Famous People, Lewis Capaldi terkenal karena lagu-lagu balada dan gaya vokalnya. Penyanyi kelahiran 7 Oktober 1996 itu dikenal karena kepribadian yang humoris. Capaldi masuk ke arus utama pop dengan single Bruises dan memuncaki tangga lagu internasional Someone You Loved. Keduanya membawa album debutnya yang sangat sukses.

Mengutip All Music, Lewis Capaldi meraih ketenaran internasional dengan lagu hitnya yang berjudul Someone You Loved. Lagu ini menjadi hit nomor satu di banyak negara dan memenangi berbagai penghargaan, termasuk Brit Awards untuk Lagu Britania Terbaik pada 2020.

Capaldi telah merilis dua album studio, Divinely Uninspired to a Hellish Extent pada 2019 dan Evergreen pada 2022. Kedua album itu mendapat sambutan positif dan sukses secara komersial. Divinely Uninspired to a Hellish Extent meraih posisi nomor satu di tangga album Inggris dan meraih sertifikasi multiplatinum.

Capaldi telah memenangi beberapa penghargaan musik bergengsi, termasuk Ivor Novello Award untuk Lagu Paling Diputar pada 2020, dua nominasi Grammy Award pada 2020 dan 2021. Capaldi juga dikenal karena lagu-lagu baladanya yang emosional dan gaya vokalnya yang khas.

