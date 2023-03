Mengenal Storm Reid, Pemeran Utama Film Missing

TEMPO.CO, Jakarta - Film Missing telah tayang di bioskop mulai 22 Februari 2023. Durasi film 1 jam 51 menit. Bergenre thriller, Missing merupakan film kedua dari seri Searching yang tayang pada 2018. Namun, Missing memiliki alur cerita yang tidak berhubungan dengan film Searching.

Walaupun sudah tayang sejak Februari lalu. Sampai sekarang Missing masih diperbincangkan, karena alur cerita yang menegangkan dan unik. Tokoh anak diperankan Storm Reid, aktris muda yang ikut berperan dalam serial The Last of Us.

Profil Storm Reid

Storm Reid lahir pada 1 Juli 2003. Ia anak bungsu dari empat bersaudara. Mengutip Teen Vogue, saat berusia 9 tahun, Reid bersama ibu dan saudara perempuannya pindah dari Atlanta ke Los Angeles untuk mengejar impiannya di bidang akting.

Ia memulai karier akting profesionalnya melalui drama televisi A Cross To Bear pada 2012. Reid mencatat, debutnya di layar lebar dalam film 12 Years a Slave pada 2013. Di film itu, ia berperan sebagai aktris pendukung. Film layar lebar pertamanya itu mendapat pujian dari kritikus dan mendapat penghargaan Best Picture di ajang 86th Academy Awards.

Setelah itu, Reid banyak dipercaya untuk membintangi sejumlah serial dan film. Reid akhirnya mendapat peran utama pertamanya dalam film adaptasi novel A Wrinkle in Time pada 2018. Performa Reid mendapat respons yang cukup baik dari kritikus. Pujian datang dari jurnalis Josh Spiegel dalam tulisannya di The Hollywood Reporter yang menyebut dia sebagai the brightest star of a wrinkle in time.

Reid berhasil masuk nominasi Teen Choice Award untuk kategori Choice Fantasy Movie Actress dan NAACP Image Award untuk karegori Outstanding Breakthrough Role in a Motion Picture.

Karier Reid semakin menanjak di sejumlah film dan serial lainnya seperti The Invisible Man, The Suicide Squad, One Way, The Last of Us, hingga yang terbaru Missing. Storm Reid saat ini sedang berkesibukan dalam produksi film The Nun 2 yang dijadwalkan tayang pada September 2023.

