Kolaborasi Slank dan Milenial Gamelan di Benteng Vastenburg Sukses Guncang Kota Solo

TEMPO.CO, Surakarta - Perpaduan musik rock milik grup band Slank dengan gamelan yang dimainkan Milenial Gamelan sukses mengguncang Kota Solo melalui perhelatan konser di Benteng Vastenburg Solo, Kamis malam, 2 Maret 2023. Terima Kasih Baliku menjadi lagu pembuka pada konser musik yang diadakan untuk memperingati hari jadi ke-100 tahun Sekolah Dasar (SD) Pangudi Luhur Solo itu.

"Terima kasih, Baliku. Untuk budaya dan alammu. Terima kasih untuk... cantik gadismu. Dan kerasnya... arak Balimu."

Slank Getarkan Panggung Solo

Terdengar suara vokalis Slank, Kaka saat melantunkan lirik lagu itu di awal konser dengan diiringi alunan musik kolaborasi rock-gamelan. Suaranya langsung menggelegar dan menggetarkan panggung.

X

Setidaknya ada empat lagu Slank yaitu Piss, Terlalu Manis, Kamu Harus Pulang, termasuk Terima Kasih Baliku, yang ditampilkan dengan iringan musik kolaborasi itu. Suasana panggung makin semarak dengan kehadiran para penari latar dari Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta.

Selain itu, Kaka dan kawan-kawan juga membawakan sejumlah lagu Slank lainnya mulai dari I Miss You But I Hate You, Mars Slank, Kupu Liarku, Virus, Terlalu Pahit, Balikin, Tong kosong, Ku tak Bisa, Lembah Baliem, dan Orkes Sakit Hati.



Bimbim Slank menyanyikan lagu Bimbim Jangan Menangis dalam konser di Benteng Vastenburg Solo, Kamis malam 2 Maret 2023. TEMPO| SEPTHIA RYANTHIE



Lagu Garuda Pancasila yang dibawakan Slank Kamis malam itu pun turut membakar semangat nasionalisme ribuan penonton yang menyaksikan konser. Juga ada penampilan khusus dari penggebuk drum Slank Bimbim yang membawakan lagu Bimbim Jangan Menangis.

Aksi panggung Slank malam itu juga sukses mengobati kerinduan para fans yang ikut terhanyut dalam suasana konser musik itu. Para penonton bahkan turut bernyanyi mengiringi setiap lagu yang mereka tampilkan selama kurang lebih 1,5 jam itu.

Ditemui sebelumnya, Kepala SD Pangudi Luhur Solo, Marsono Adi Wiryono mengatakan dalam penyelenggaraan konser 1 Abad SD Pangudi Luhur itu pihaknya bekerja sama Yayasan Lintas Cakrawala ISI Surakarta. Ketua panitia konser Slank, Dukhe Manesye, menegaskan acara tersebut sepenuhnya ditujukan untuk amal. Nantinya hasil konser digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan baik itu sosial, pendidikan, dan budaya.

Pilihan Editor: Selain Dewa 19, Ini Konser Grup Band 90-an Indonesia yang Penontonnya Bisa Membludak

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.