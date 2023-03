Mengenal Rocky Astro yang Baru Saja Hengkang dari Grupnya

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi Fantagio mengabarkan hengkangnya Rocky Astro dari grupnya itu, pada Selasa, 28 Februari 2023. Mengutip Soompi, Fantagio mengumumkan Rocky Astro akan meninggalkan grup setelah kontraknya dengan agensi berakhir.

Berbeda dengan Rocky, anggota Astro lainnya justru akan melanjutkan aktivitasnya sebagai grup yang beranggotakan lima orang, meskipun untuk unit dan aktivitas solo.

Profil Rocky Astro

Rocky bernama asli Park Min Hyuk yang lahir pada 25 Februari 1999. Mengutip IMBC, pada 2010 ia masih sekolah dasar, Rocky mengikuti audisi musikal Billy Elliot. Ia juga bergabung menjadi trainee di Fantagio Music. Ia menjadi trainee pertama yang diperkenalkan ke dalam proyek i-Teen, Lotte World Rising Start Concert. Satu tahun kemudian, ia bergabung menjadi peserta Korea's Got Talent. Ia juga pernah membintangi web-series To Be Continued.

Pada 23 Februari 2016, mengutip Osen, Rocky mulai debut sebagai bagian dari grup beranggotakan enam orang yang bernama Astro. Beberapa bulan kemudian, ia tampil dalam episode Mnet's Hit the Stage. Pada 2018, Fantagio Music merilis single digital STAR kolaborasi antara Rocky dan penyanyi-penulis lagu Chawoo. Ia juga memiliki lagu solo pertamanya yang berjudul Have a Good Day. Lagu tersebut pernah dibawakan dalam konser ASTROAD.

Mengutip Herald Pop, Rocky juga menjadi salah satu komposer untuk single spesial grup No I don't yang dirilis pada Juni 2020. Rocky juga dipilih sebagai MC solo untuk Idol Coming to Work. Ia juga berkontribusi dalam soundtrack pertamanya berjudul Shiny Blue untuk serial web Dok Go BIn Is Updating.

Pada 2021, Fantagio mengonfirmasi Rocky berperan dalam web drama Hyangjeon of Youth. Ia juga berperan dalam beberapa drama lainnya, antara lain Find Me If You Can dan Salty Idol, Pada 2021, Fantagio mengonfirmasi Rocky dan Jinjin akan membentuk subunit kedua Astro. Mereka memulai debutnya dengan EP Restore yang dirilis pada 17 Januari 2022, sebagaimana dikutip dari Naver.

Mengutip situs web tim bisbol NC Dinos, pada Maret 2022 Rocky dipilih untuk menyanyikan lagu kebangsaan dalam pertandingan pembukaan Musim ke-22 Liga KBO di Changwon NC Park. Pada tahun yang sama itu ia juga merilis soundtrack berjudul Over That untuk web drama Broke Rookie Star yang juga dibintanginya sebagai Whee-yeon. Ia juga dipilih untuk membintangi serial web melalui kanal YouTube G-Market dengan judul X:SSG.

Rocky Astro memenangi penghargaan Aktor Terbaik pertamanya untuk serial web Broke Rookie Star di festival Seoul Webfest 2022. Ia juga menerima penghargaan Aktor Terbaik keduanya untuk serial web yang sama di LA Webfest 2022.

Ia juga meraih penghargaan Aktor Terbaik ketiganya di Asia Web Awards 2022 ke-6 untuk peran utamanya dalam Broke Rookie Star. Ia berpartisipasi dalam menulis, menyusun, dan membuat koreografi salah satu lagu debut HAWW berjudul Wanna Be Love yang dirilis pada 23 Februari 2023.

