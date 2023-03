Yoo Ah In Keluar dari Hellbound Season 2, Digantikan Kim Sung Cheol

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Yoo Ah In resmi tidak melanjutkan perannya di serial Netflix, Hellbound Season 2. Setelah terjerat kasus narkoba yang hingga saat ini masih diselidiki, Yoo Ah In harus merelakan perannya yang ikonik sebagai karakter utama, Jung Jinsu, akan diambil alih oleh Kim Sung Cheol.

Hari ini, Kamis, 2 Maret 2023, Netflix mengumumkan jajaran pemain Hellbound Season 2, di mana foto Kim Sung Cheol berada di antara aktor lainnya. Serial Korea original Netflix ini berdasarkan webtoon dengan judul yang sama, menceritakan tentang kemunculan makhluk dunia lain yang mengutuk manusia ke neraka.

Peristiwa supernatural ini pun menyebabkan kekacauan dan membuat kelompok religius bernama The New Truth semakin berkuasa. Dengan pengaruhnya yang semakin meluas, kelompok ini kemudian berseteru dengan pihak-pihak yang mencoba untuk mengungkap kebenaran.

X

Hellbound Season 2 akan meneruskan kisah setelah akhir yang mengejutkan di Season 1, termasuk bangkitnya Park Jungja dan Jung Jinsu.

Kim Sung Cheol Gantikan Yoo Ah In sebagai Jung Jinsu



Di musim pertama, Yoo Ah In berperan sebagai Jung Jinsu, pemimpin pertama The New Truth. Namun karena kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya sejak bulan Februari lalu, Yoo Ah In tidak dapat melanjutkan peran tersebut di musim kedua.

Sebelum bergabung dengan Hellbound Season 2, Kim Sung Cheol sudah membintangi beberapa drama terkenal, seperti Our Beloved Summer, Vincenzo, The Night Owl, dan lain-lain.

Pemain dan Karakter Baru di Hellbound Season 2



Kim Hyun Joo kembali sebagai pengacara Min Hyejin yang melawan The New Truth dan kultus Arrowhead yang memuja Jung Jinsu, diperankan oleh Kim Sung Cheol, pemimpin pertama The New Truth yang menyembunyikan kutukannya demi melindungi doktrin kelompok tersebut. Kim Shin Rock, Lee Dong Hee, Yang Ik June, dan Lee Re juga akan kembali memainkan peran mereka di musim pertama, yaitu Park Jungja, Kim Jeongchil, Jin Kyunghun, dan Jin Heejung yang menyibak kisah-kisah tersembunyi di tengah kekacauan.

Sejumlah karakter baru berikut akan membuat kisah ini semakin menarik, yaitu Yang Dong Geun menjadi pemimpin Sodo bersama Min Hyejin dan Im Seong-jae berperan sebagai anggota Sodo yang kehilangan sosok berarti akibat kekejaman para Algojo. Ada pula Cho Dong In serta penampilan khusus dari Moon Geun Young sebagai pemimpin Arrowhead.

Yoo Ah In Positif Gunakan 4 Jenis Narkoba



Program News 9 dari TV Chosun pada Rabu, 1 Maret 2023, melaporkan bahwa selain dinyatakan positif ganja dan propofol, sampel rambut Yoo Ah In juga dinyatakan positif kokain dan ketamine. Polisi sedang dalam proses memeriksa catatan resep ketamine untuk mengetahui apakah aktor tersebut sering menggunakan obat tersebut, dan mereka dilaporkan berencana untuk memanggil Yoo Ah In kembali untuk diinterogasi sebagai tersangka paling cepat minggu depan.

Pilihan Editor: Bertambah Lagi, Yoo Ah In Positif Konsumsi Kokain dan Ketamine

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.