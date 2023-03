Gen Halilintar Dikritik Abaikan Cucu, Jor-joran Rayakan Ulang Tahun Fateh sampai Miliaran Rupiah

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga Gen Halilintar kembali dikritik netizen karena tidak datang ke perayaan ulang tahun anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, namun justru mengadakan perayaan ulang tahun Fateh Halilintar di Dubai. Momen ulang tahun Fateh dirayakan berkali-kali di berbagai tempat di Dubai, mulai dari hotel, restoran mewah, hingga pertunjukan lampu di Burj Khalifa.

"THE BDAY BOY #latepost #25 Feb2023 #burjkhalifa full video coming soon on Gen Halilintar youtube channel #dubai," tulis Instagram Gen Halilintar pada Selasa, 28 Februari 2023.

Gen Halilintar Asyik Pamer Perayaan Ulang Tahun Fateh



Terlihat seluruh anggota keluarga Gen Halilintar, kecuali Atta dan Thariq, berdiri di seberang menara tertinggi di dunia itu sambil menanti pertunjukan lampu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Fateh yang ke-17. Terlihat sangat heboh, mereka masing-masing memegang ponsel untuk mengabadikan momen tersebut sambil menyanyikan lagu Happy Birthday.

Mengutip dari laman Arabian Business, harga untuk memasang iklan laser di Burj Khalifa, mulai dari 68 ribu dolar AS atau Rp 1 miliar (3 menit) selama hari kerja dari pukul 20.00 hingga 22.00, hingga 95 ribu dolar AS atau Rp 1,4 miliar selama akhir pekan. Namun, beberapa bulan terakhir ini, pihak pengelola Burj Khalifa menyediakan layanan pertunjukan lampu untuk mengucapkan Selamat Ulang Tahun.

"Perayaan khusus Anda adalah milik kami juga! Rayakan ulang tahun Anda setiap hari dengan #BurjKhalifa pukul 20:45 hingga akhir Februari!" tulis Instagram resmi Burj Khalifa by Emaar pada 29 Januari 2023.

Menerima banyak permintaan, program tersebut akhirnya diperpanjang hingga akhir bulan ini. "Biarkan gedung tertinggi di dunia menjadi latar perayaan ulang tahun Anda! Karena banyaknya permintaan, kami memperpanjang acara hingga akhir Maret! Datang dan nikmati pertunjukan proyeksi yang luar biasa ini, yang dirancang khusus untuk mengucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Anda," tulis pihak Burj Khalifa pada Rabu, 1 Maret 2023.

Gen Halilintar merayakan ulang tahun Fateh ke-17 di Dubai. Foto: Instagram/@genhalilintar

Saat malam pergantian hari, Gen Halilintar memberikan kejutan di kamar hotel dengan kue ulang tahun dan balon angka 17. Mereka membangunkan Fateh kemudian membuat konten bersama. "Surprise bangunin yg lagi sweet 17," tulis Instagram Gen Halilintar. Kemudian mereka makan malam di sebuah restoran mewah dengan konsep yang unik. "Fateh Birthday dinner celebration," tulis Gen Halilintar.

Gen Halilintar Absen di Pesta Ulang Tahun Anak Atta Halilintar

Gen Halilintar tidak datang di dua pesta ulang tahun pertama anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Ameena Hanna Nur Atta. Pesta pertama ulang tahun Ameena dirayakan di rumah dengan mengundang keluarga terdekat serta anak-anak yatim piatu. Kemudan Atta dan Aurel membuat pesta kedua yang lebih besar di sebuah hotel berbintang dengan mengundang teman-teman artis. Suami Krisdayanti, Raul Lemos yang tinggal di Timor Leste bahkan menyempatkan hadir dan memberikan kado untuk Ameena.

Perayaan ulang tahun pertama Ameena, anak Atta Halilintar dan Aurel Halilintar, Rabu, 22 Februari 2023. Foto: Instagram/@aurelie.hermansyah

Kedua orang tua Atta, Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk, serta adik-adiknya kecuali Thariq, tidak ikut memeriahkan acara ulang tahun cucu dan keponakan pertama mereka itu. Mereka hanya menuliskan ucapan ulang tahun lewat unggahan di Instagram.

"Syukur alhamdulillah cucu kami tersayang Ameena sudah 1 tahun, semoga terus tumbuh sehat dan menjadi anak solehah, sbgmana namanya seperti ibunda Rasulullah Sayyidah Aminah, semoga juga menjadi kesayangan Allah dan Rasulullah SAW #hbd #ameena @ameenaatta Our Number One grand daughter from our Number One Son @attahalilintar & Number one daughter in law @aurelie.hermansyah," tulis Lenggogeni di Instagram. Atta hanya membalasnya dengan emotikon tangan berdoa di kolom komentar.



Kritik Netizen untuk Gen Halilintar



Gen Halilintar tidak pernah hadir dalam berbagai acara besar Atta dan Aurel, mulai dari acara lamaran, pernikahan, hingga kelahiran cucu pertama. Gen Halilintar awalnya beralasan karena berada di luar negeri saat pandemi sehingga tidak bisa kembali ke Indonesia. Namun ketika pandemi sudah mereda dan akses pulang ke Indonesia sudah terbuka, Gen Halilintar justru kembali absen di berbagai acara penting. Sibuknya jadwal kerap menjadi alasan mereka.

Netizen ramai-ramai memberikan kritik pedas untuk keluarga Gen Halilintar yang terlihat tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap sang cucu. "Katanya sedih gak bisa hadiri ultah Ameena, tapi dilihat happy terus gitu, sangat membagongkan," tulis @diansu***. "Emang sesuai nama panggilan Ameena buat mereka, Gadda (gak pernah ada) Gaddi (gak pernah hadir)," tulis @_uletb***. "Semakin yakin Ameena hanya punya dua opa dan oma, oma Ashanty dan Krisdayanti, dan opa Anang dan Raul Lemos," tulis @tohm***.

