Mengenal Sabrina Carpenter, Penyanyi dan Aktris Amerika

Sabrina Carpenter, penyanyi dan aktris Amerika Serikat akan tur konsernya pada pertengahan 2023. Belakangan namanya juga disoroti karena dikabarkan dekat dengan Shawn Mendes.

Profil Sabrina Carpenter

Mengutip Lehigh Valley Live, Sabrina Annlynn Carpenter lahir pada 11 Mei 1999. Ia lahir di Quakertown, Pennsylvania. Pada usia 10 tahun, ia mengunggah video nyanyiannya di YouTube. Ayahnya mendukung Sabrina mendalami bidang musik. Pada 2011, ia berada di posisi ketiga dalam kontes menyanyi, The Next Miley Cyrus Project yang dilangsungkan oleh Miley Cyrus, dikutip dari Archive.

Setelah kontes tersebut, Sabrina memulai akting pertamanya sebagai peran tamu dalam serial Law & Order: Special Victims Unit. Ia juga tampil dalam festival bertajuk Gold Mango Audience dengan membawakan Something's Got a Hold on Me. Pada 2012, ia mendapat peran berulang dalam The Goodwin Games.

Karier aktingnya meningkat secara perlahan. Setelah itu, ia mulai banyak membintangi film, termasuk garapan Disney Channel yang salah satunya berjudul Girl Meets World. Kariernya di bidang akting berkembang sampai ia bisa menjadi pemera utama. Beberapa film lainnya yang pernah dibintangi sebagai pemeran utama, antara lain Tall Girl (2019), Clouds (2020), Tall Girl 2 (2020), dan Sweet Tooth (2022).

Sabrina merilis single pertama berjudul Can't Blame a Girl for Trying pada 2014. Setelah itu, ia mulai bernyanyi untuk beberapa soundtrack film, Take On The World, Stand Out, dan Do You Want to Build a Snowman?. Pada 2015, lagu Eyes Wide Open selama empat pekan di kategori Billboard 200, dikutip dari dalam Billboard.

Pada 2016, Sabrina merilis single utama dari album studio keduanya berjudul On Purpose. Ia juga merilis album studio keduanya berjudul Evolution. Ia melangsungkan tur konser utama pertamanya berjudul Evolution Tour. Pada 2017, ia berkolaborasi dengan The Vamps dan Mike Perry untuk single Hands, seperti diberitakan Tiger Beat.

Pada 2018, Sabrina bersama Jonas Blue merilis single Alien dan album studio ketiganya yang berjudul Singular: Act I. Satu tahun kemudian, ia tampil dalam single Alan Walker On My Way dan memulai tur konser utama ketiganya berjudul The Singular Tour.

Pada 2022, Sabrina Carpenter semakin mengembangkan peluangnya dalam industri musik. Lagunya yang berjudul Emails I Can't Send menduduki posisi nomor 23 di US Billboard 200. Ia juga mengumumkan akan melangsungkan tur konsernya lagi yang berlangsung pada pertengahan 2023, sebagaimana dirangkum dalam Seventeen dan Capital FM.

