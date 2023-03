6 Variety Show dibintangi Park Seo Joon, Salah Satunya Syuting di Gili Trawangan, Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Park Yong Gyu dikenal sebagai Park Seo Joon adalah aktor dan model kelahiran 16 Desember 1988, lulusan Universitas Seni Seoul dari jurusan akting. Aktor 34 tahun ini memiliki tinggi badan 186 cm dan berat badan 69 kg. Ia hobi menari dan menyanyi.

Debut pertama kali menjadi model musik video Bang Yong Guk B.A.P berjudul I Remember pada 2011 membuat namanya menjadi dikenal hingga melebarkan kariernya menjadi MC Music Bank dan aktor dalam film serta drama korea Fight for My Way, What's Wrong with Secretary Kim, Itaewon Class, Parasite dan lainnya.

Bukan hanya jago akting, Park Seo Joon juga kerap kali membintangi berbagai reality show korea selatan dengan menampilkan kehidupan sehari-hari, permainan, dan kebudayaan seperti Jinny’s Kitchen yang diproduksi CJ ENM pada 2023. Untuk itu, mari simak 6 variety show yang dibintangi Park Seo Joon di bawah ini.

1. Jinny’s Kitchen (2023)

Jinny’s Kitchen merupakan variety show yang menceritakan pengalaman bintang-bintang populer saat menjalankan sebuah misi untuk membuka usaha restoran Korea di luar negeri. Acara ini diproduksi oleh CJ ENM dan ditayangkan setiap Jumat di Prime Video sejak 24 Februari 2023.

Menariknya Jinny’s Kitchen mengundang bintang populer seperti Lee Seo Jin, Jung Yu Mi, Park Seo Joon, Choi Woo Shik, dan V BTS untuk mengelola, menjual, dan mengenalkan makanan gerobak Korea di Meksiko.

Jinny’s Kitchen dibintangi Lee Seo Jin, Jung Yu Mi, Park Seo Joon, Choi Woo Shik, dan V BTS. Dok. Prime Video

2. Youn's Stay (2021)

Variety show Youn’s Stay dibintangi oleh Park Seo Joon dan anggota Youn’s Kitchen yang bertugas untuk mengelola sebuah penginapan dan hidangan Korea menggugah selera. Dalam acara ini Park Seo Joon dan Jung Yu Mi bertugas sebagai koki dan pramusaji, Choi Woo Shik sebagai staff penginapan dan para bintang lainnya memiliki tugas masing-masing untuk melayani para tamu penginapan.

3. Our Little Summer Vacation (2020)

Our Little Summer Vacation merupakan variety show yang menampilkan liburan musim panas dengan halaman rumah yang luas dan asri, berlibur ke pantai, dan berjalan-jalan mengelilingi tempat wisata. Acara ini dibintangi oleh Jung Yu Mi dan Choi Woo Shik serta Park Seo Joon yang hanya tampil pada episode pertama hingga ketiga saja.

4. Three Meals a Day: Mountain Village (2019)

Three Meals a Day: Mountain Village dibintangi oleh Yum Jung Ah, Yoon Se Ah dan Park So Dam yakni variety show yang menempatkan bintang-bintang terkenal ke sebuah desa yang jauh dan asri. Dalam acara ini, mereka tinggal bersama di sebuah pegunungan untuk menanam di kebun dan membuat hidangan sendiri dengan peralatan tradisional. Park Seo Joon hadir dalam Three Meals a Day: Mountain Village pada episode sembilan hingga sebelas.

5. Youn’s Kitchen (2017-2018)

Variety show, Youn's Kitchen. Foto: Soompi.

Youn’s Kitchen merupakan reality show tentang kegiatan membuka restoran selama beberapa hari di luar negeri. Season pertama berlangsung pada 2017 di Gili Trawangan, Indonesia dan season kedua pada 2018 di Garachico, Pulau Tenerife. Youn’s Kitchen akan membuat Youn Yuh Jung berperan sebagai koki dan pemilik restoran, Jung Yu Mi sebagai sous chef, Park Seo Joon sebagai pelayan dan asisten dapur serta Lee Seo Jin sebagai manajer.

6. Running Man (2010)

Running Man merupakan variety show populer di Korea Selatan yang tayang sejak 2010. Acara ini dibintangi oleh Yoo Jae Suk, Haha, Gary, Lee Kwang Soo, Ji Suk Jin, Kim Jong Kook, Song Ji Hyo, Jeon So Min, Yang Se Chan dan beberapa bintang tamu populer yang akan diundang dalam setiap episodenya. Running Man menampilkan berbagai permainan tim yang menyenangkan dan Park Seo Joon tampil sebagai bintang tamu Running Man dalam episode 184, 198, 246, 263, dan 362.

Nah, itu dia 6 variety show yang dibintangi oleh Park Seo Joon, ada Jinny’s Kitchen hingga Running Man yang super populer dan bisa disaksikan untuk mengisi waktu luang.

NUR QOMARIYAH

