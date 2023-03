Penyanyi Lagu Anime, Maon Kurosaki Meninggal dalam Usia 35 Tahun karena Sakit

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu Jepang, Maon Kurosaki meninggal dalam usia 35 tahun pada Kamis, 16 Februari 2023. Agensinya, Art One Entertainment baru mengumumkan kabar meninggalnya penyanyi yang banyak membawakan lagu untuk berbagai anime ini, kepada publik melalui pernyataan resmi tertulis pada Selasa, 28 Februari 2023 waktu setempat.

"Kepada semua penggemar Maon Kurosaki dan semua orang yang terlibat. Maon Kurosaki, yang masuk dalam perusahaan kami, meninggal secara mendadak pada 16 Februari karena penyakit kronisnya yang semakin parah," tulis Art One Entertainment.

Kondisi Maon Kurosaki Sebelum Meninggal

Melansir dari CBR, Maon Kurosaki dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan selama siaran langsung dan menjalani operasi untuk epidural hematomal, ditandai dengan pendarahan antara tengkorak dan selaput pelindung otak. Sayangnya, nyawa Maon Kurosaki tak dapat tertolong akibat dari penyakit kronis. Keluarganya memilih untuk mengadakan pemakaman kecil untuknya segera setelah itu secara tertutup.

"Upacara pemakaman hanya dilakukan oleh kerabat dekat, sebagian karena keluarga yang berduka ingin mengantarnya dengan tenang," tulis Art One Entertainment.

Profil Maon Kurosaki

Maon Kurosaki lahir di Tokyo, Jepang pada 13 Januari 1988. Dia dengan cepat mendapatkan aspirasi untuk menjadi seorang performer dan segera mulai mengejar karier sebagai penyanyi. Dia mulai tampil di bar Dear Stage, sebuah tempat hiburan malam populer di Akihabara yang terkenal melayani penggemar anime, pada 2008 lalu.

Seorang produser dari Geneon Universal Entertainment -- sekarang dikenal sebagai NBCUniversal Entertainment Japan -- segera memperhatikan bakatnya dan mencarinya untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Di sanalah dia mengambil langkah selanjutnya dalam kariernya. Penyanyi yang sedang naik daun ini segera menggabungkan kecintaannya pada animasi dengan vokalnya dan mulai membawakan lagu untuk berbagai judul anime.

Karya Maon Kurosaki

Album debutnya, berjudul H.O.T.D, dirilis pada 2010. Itu berisi semua lagu penutup yang dia buat untuk anime High School of the Dead, termasuk Color me Dark, Fuss Fuzz, The Place of Hope, dan banyak lagi. Maon Kurosaki juga mengisi suara cameo untuk serial ini sebagai karakter bernama Yatsura di episode 12. Setelah debut ini, dia akan merilis single Magic∞World dan Memories Last, yang akan menjadi lagu penutup di A Certain Magical Index II .

Dalam beberapa tahun mendatang, Maon Kurosaki berencana akan memproduksi lagu untuk berbagai acara di luar H.O.T.D termasuk OP untuk Strike the Blood, The Fruit of Grisaia, Danganronpa 3 dan Accel World, serta ED untuk Drifters, Gamers!, Gakkougurashi! dan Hellsing Ultimate. Maon Kurosaki juga akan melangkah keluar dari karier menyanyinya dan terjun ke dunia akting dengan memainkan peran Michiru Arisugawa di Blood-Club Dolls 1 dan 2, adaptasi live-action dari Production I.G. anime Blood-C.

Karya terbarunya adalah lagu More Strongly, yang berperan sebagai lagu penutup anime Reincarnated as a Sword, dirilis pada 16 November 2022. Maon Kurosaki meninggalkan warisan abadi di industri musik anime.

CBR | CRUNCHYROLL

