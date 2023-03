Sempat Ragu, Adhisty Zara Beberkan Kesulitan Bintangi Virgo and The Sparklings

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Adhisty Zara mengaku sempat ragu saat mendapat tawaran untuk menjadi pemeran utama dalam film ketiga Bumilangit Cinematic Universe, Virgo and The Sparklings. Ia berperan sebagai Riani, anak SMA yang memiliki kemampuan menciptakan kobaran api dan sinestesia untuk melihat warna yang berasal dari suara seperti musik atau hujan.

"Tantangannya banyak banget, jujur. Ini salah satu proyek yang aku sempat agak ragu sanggup atau enggak, pada saat awal ditawarin. 'Ini enggak mungkin aku tolak, tapi aku sanggup atau enggak' dalam hati aku begitu," kata Zara saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa, 28 Februari 2023.

Adhisty Zara Tidak Percaya Diri Nyanyi Sendiri



Baca Juga: Kate Middleton Ikut Spin Race dengan Rok Midi dan Sepatu Hak Tinggi

Sebelum terjun ke dunia akting, Zara lebih dulu dikenal sebagai anggota dari grup idola JKT48. Di film ini, Riani merupakan vokalis sekaligus gitaris dari grup band The Virgo. Total ada 4 lagu yang dinyanyikan Zara dalam film Virgo and The Sparklings.

X

Meski sudah sering tampil di atas panggung sebelumnya, Zara rupanya sempat tidak percaya diri karena harus bernyanyi sendiri. "Dibikin percaya dirinya dengan lesnya rajin, biarpun selama Covid kita di rumah, aku latihan (lewat) Zoom sama guru vokalnya," kata Zara.

Perempuan 19 tahun ini juga tidak pernah bermain alat musik sebelumnya, namun harus jago memainkan gitar di film ini. "Yang paling sulit sudah pasti main gitar karena aku sama sekali enggak suka main alat musik. Di sini belajar gitarnya lumayan lama, sempat ganti guru 2 kali, dari gitar akustik ke gitar listrik," katanya.

Syuting Pakai Sling, Adhisty Zara: Botak Dikit



Dalam film Virgo and The Sparklings, Zara banyak melakoni adegan aksi yang cukup menantangnya. Ia harus melawan rasa takutnya khususnya saat memakai sling selama syuting yang membuatnya seolah terbang. "Terlihatnya enak, terbang-terbang, tapi aslinya takut banget," kata Zara. "Sampai nyangkut-nyangkut loh. Rambut aku kejambak di sling. Aku sempet syuting botak dikit karena ketarik."

Zara belajar adegan fighting selama kurang lebih 3 bulan. Ia sempat mengalami cedera saat latihan, di mana ligamen kaki kirinya robek. "Waktu itu latihannya bareng (tim) Sri Asih juga, melihat semangat mereka, ngikutin semangatnya, terlalu semangat, jadinya lost sendiri," kata Zara.

Saat itu, Zara harus menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Ia menjalani pengobatan akupuntur dan fisioterapi untuk memulihkan kondisinya. Namun, hal tersebut tidak membuat Zara jera untuk memperdalam kemampuan bermain film aksi. "Jujur aku pengen yang lebih action lagi, sih. Mungkin di (film) Virgo berikutnya," kata Zara sambil tertawa.

Sinopsis Virgo and The Sparklings



Film Virgo and The Sparklings mengangkat kisah petualangan superhero remaja bernama Riani yang diperankan oleh Adhisty Zara. Riani/Virgo yang memiliki kemampuan Sinestesia, yaitu kemampuan untuk melihat warna yang berasal dari suara seperti musik atau hujan. Selain itu, sebagai Virgo, Riani memiliki kemampuan super dapat menciptakan kobaran api. Kobaran api yang diciptakan Virgo dapat berubah warna dan kekuatannya berdasar emosi. Dalam film Virgo and The Sparklings, Riani harus berjuang mengendalikan kekuatannya dan bertransformasi menjadi sosok Virgo untuk bisa menghadapi kekuatan jahat yang mengancam umat manusia.

Selain Zara, Virgo and The Sparklings dibintangi oleh Bryan Domani, Mawar de Jongh, Rebecca Klopper, Ashira Zamita dan Satine Zaneta. Film yang disutradarai oleh Ody Harahap ini akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada Kamis, 2 Maret 2023.

Pilihan Editor: Kemampuan Akting Istimewa Zara JKT48 Bikin Joko Anwar Kepincut

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.