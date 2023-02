Dibintangi Yoo In Na, Drama Korea True to Love Tayang 12 April di Prime Video

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, True to Love akan mempertemukan Yoo In Na, Yoon Hyun Min, dan Joo Sang Wook sebagai pemeran utama. Drama ini akan mulai tayang pada Rabu, 12 April 2023 di Prime Video Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Jepang, India, AS, Inggris, Kanada, dan Australia.



Sekilas tentang True to Love



True to Love adalah drama komedi romantis yang penuh dengan romansa. Drama ini berfokus pada kehidupan pelatih kencan terkemuka Deborah (Yoo In Na), perencana penerbitan Soo Hyeok (Yoon Hyun Min), dan kepala perusahaan penerbitan Sang Jin (Joo Sang Wook).

Mengutip dari Soompi, Deborah merupakan seorang influencer kencan yang jenaka dan jujur. Dia bahkan seorang penulis bintang yang memiliki novel terlaris tentang hubungan romantis. Namun, meskipun tulus tentang berkencan, dia tidak memiliki pandangan jauh ke depan ketika menyangkut hubungannya sendiri dan malah ditusuk dari belakang.

X

True to Love sendiri telah memulai syuting sejak pertengahan 2022 lalu.



Drama Yoo In Na, Yoon Hyun Min, dan Joo Sang Wook



Aktris Yoo In Na dikenal karena perannya dalam drama seperti The Spies Who Loved Me, Guardian: The Lonely and Great God, dan My Secret Hotel. Yoon Hyun Min baru-baru ini memerankan karakter di Get Revenge, Men are Men, dan Witch at Court. Sementara itu, Joo Sang Wook telah berakting dalam serial seperti Touch, Fates & Furies, dan Fantastic.

Baca Juga: Mengenal Jung Kyung Ho Pemeran Guru Drama Korea Crash Course in Romance

Ketiganya baru dikonfirmasi menjadi pemeran utama True to Love pada awal Desember lalu. Yoo In Na secara dinamis akan menggambarkan kembalinya Deborah setelah gagal cinta. “Saya senang dan bersemangat. Saya berharap banyak orang akan tertawa, menangis, dan berhubungan bersama. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menampilkan proyek yang hebat, jadi tolong nantikan itu," katanya.

True to Love diproduksi oleh KT StudioGenie, Poongnyeonjeonpasang, dan Oz Arena. Serial ini diproduseri oleh Lee Tae Gon, yang telah menarik perhatian publik melalui karyanya di Mad for Each Other, Diary of a Prosecutor, dan serial Hello, My Twenties. Penulis True to Love adalah A-kyung, yang terkenal dengan gaya penulisannya yang jenaka. Serial yang akan datang ini membuat penonton penasaran karena ini adalah momen reuni untuk produser Lee Tae Gon dan penulis A-kyung setelah kerja sama mereka dalam Mad for Each Other.

Pilihan Editor: Keseruan Park Seo Joon, Choi Woo Shik, hingga V BTS di Jinny's Kitchen akan Tayang di Prime Video

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.