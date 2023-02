Lirik Lagu You Raise Me Up Milik Josh Groban, Ini Maknanya

TEMPO.CO, Jakarta -Nama Josh Groban dalam industri musik Amerika sudah tidak asing lagi, Sejak debut sebagai penyanyi pada 1997, Josh Groban telah menciptakan banyak karya yang indah dan mengesankan bagi penggemar musik. Salah satu hits yang populer milik Josh Groban berjudul You Raise Me Up.

Lagu ini rilis pada 2003 silam yang masuk ke dalam album berjudul Closer milik Josh Gorban. Secara umum, lagu ini berisikan mengenai rasa syukur seseorang atas kenikmatan yang didapat dalam kehidupan sekaligus mengingatkan atas keberadaan dan kekuasaan Sang Pencipta. Walaupun sudah lama dirilis, lagu ini memiliki banyak penggemar dan masih didengarkan oleh penikmat musik sampai saat ini.

Berikut adalah lirik lagu You Raise Me Up milik Josh Groban:

When i am down, and oh my soul so weary

When troubles come and my heart burdened me

Then i am still and wait here in the silence

Until you come and sit awhile with me

You raise me up, so i can stand on mountains

You raise me up to walk on stormy seas

I am strong when i am on your shoulders

You raise me up to more than i can be

You raise me up, so i can stand on mountains

You raise me up to walk on stormy seas

I am strong when i am on your shoulders

You raise me up to more than i can be

You raise me up, so i can stand on mountains

You raise me up to walk on stormy seas

I am strong when i am on your shoulder

You raise me up to more than i can be

You raise me up, so i can stand on mountains

You raise me up to walk on stormy seas

I am strong when i am on your shoulders

You raise me up to more than i can be

You raise me up to more than i can be

