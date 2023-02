Popularitas Josh Groban, Semua Bermula dari Tampil di Olimpiade Musim Dingin 2002

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Josh Groban dalam industri musik sudah tidak asing lagi. Pria kelahiran 27 Februari 1981 ini dikenal dengan hits lagunya berjudul You Raise Me Up. Selama 25 tahun berkarya di belantika musik Amerika, Josh Groban telah menorehkan sejumlah karya dan penghargaan

Dikutip notablebiographies.com, pemilik nama lengkap Joshua Winslow Groban ini lahir di Los Angeles dari pasangan Jack Groban, seorang pengusaha, dan Lindy, seorang guru. Josh Groban memulai karir di dunia tarik suara sebagai penyanyi di sekolahan. Sebelum mantap untuk menjadi seorang penyanyi, sebelumnya Josh Groban sempat akan menekuni seni teater. Bahkan, setelah kelulusan dari sekolah menengah, Josh Groban sempat meneruskan studi di Carnegie Mellon University, berniat untuk belajar drama.

Namun, empat bulan kemudian di di semester pertama, Josh Groban meninggalkan kuliahnya karena mendapat kontrak rekaman, Hal ini lah yang memantapkan dirinya untuk mengejar karir sebagai seorang penyanyi. Pada akhir 1998, Josh Groban bertemu dengan David Foster sebagai pelatih vokal dan manajernya, Brian Avnet.

Dilansir britannica.com, bersama David Foster, Josh Groban mendapatkan pelatihan sebagai penyanyi dan mengisi beberapa acara. Salah satu penampilannya pada 1999 dalam acara peresmian terpilihnya Gray Davis sebagai Gubernur California. Pada tahun yang sama, di acara Grammy Awards, Josh Groban tampil bersama Andrea Bocelli dan berduet dengan Celine Dion.

Pada 2001, Josh Groban mendapatkan kontrak rekaman pertamanya dengan Warner Bros Records. Josh Groban merilis album pertamanya berjudul Josh Groban (2001), sebuah karya yang memadukan pop dengan lagu-lagu klasik dengan alunan suara bariton Groban yang kental dan romantis.

Kariernya semakin mantap ketika dipercaya untuk tampil dalam upacara penutupan Pertandingan Olimpiade Musim Dingin 2002 di Salt Lake City, Utah. Josh Groban juga melebarkan saya di dunia peran dengan bermain di sejumlah judul film seperti Crazy, Stupid, Love (2011), Muppets Most Wanted (2014), dan The Hollars (2016).

