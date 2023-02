Mengenal Jung Kyung Ho Pemeran Guru Drama Korea Crash Course in Romance

TEMPO.CO, Jakarta - Crash Course in Romance drama Korea atau drakor terbaru yang diperankan oleh Jung Kyung Ho. Ia berperan sebagai guru matematika. Dalam memerankan drama itu, Kyung Ho melatih tulisan tangannya di papan tulis.

Profil Jung Kyung Ho

X

Jung Kyung Ho aktor Korea Selatan yang lahir di Gwangmyeong, Gyeonggi-do, pada 31 Agustus 1983. Jung Kyung Ho menempuh pendidikan di Bucheon Nam Elementary School, Bucheon Nam Middle School, dan Jinseong High School. Ia melanjutkan sekolahnya di Chung-Ang University Anseong Campus mengambil jurusan Theater and Film.

Mengutip My Drama List, ia anak dari Jung Eul Young. Ayah sutradara televisi dan sering menjadi kolaborator penulis Kim Soo Hyun dalam drama populer. Saat masa kecil Kyung Ho sering mengunjungi lokasi syuting yang disutradarai ayahnya.

Perjalanan karier Jung Kyung Ho

Jung Kyung Ho lulus audisi KBS stasiun televisi di Korea, ia dikontrak oleh agensi SidusHQ. Ia melakukan debut aktingnya dalam drama 5 Stars. Pada 2004, ia memainkan peran pembantu dalam melodrama I’m sorry, I Love You. Serial drama itu laris, sehingga mengantar karier Kyung Ho menuju dua film yang diperankan pada tahun selanjutnya.

Pada 2005, ia berperan sebagai penyanyi pop yang disukai seorang biarawati (Yoon Jin-seo) dalam komedi romantis All for Love. Ia juga memainkan peran utama di Gangster High pada tahun yang sama. Jung Kyung Ho juga memainkan film layar lebar.

Ia pernah menerima penghargaan Aktor Baru Terbaik di Chunsa Film Art Awards. Pada 2017, aktor yang berada di bawah naungan Management Donghaeng itu naik ke jajaran bintang top dalam Hospital Playlist.

Mengutip IMDb, deretan drama Jung Kyung Ho, sebelum Crash Course in Romance.

1. Hospital Playlist 2 (2021) sebagai Kim Joon-wan

2. Hospital Playlist (2020) sebagai Kim Joon-wan

3. Crash Landing on You (2019) sebagai Cha Sang-woo (kameo)

4. When the Devil Calls Your Name (2019) sebagai Ha Rip, Seo Dong-cheon

5. Tale of Fairy (2018) sebagai Jeum Dol the Egg, Blue Dragon (kameo suara)

6. Life on Mars (2018) sebagai Han Tae-joo

7. Prison Playbook (2017) sebagai Lee Joon-ho

8. Missing 9 (2017) sebagai Seo Joon-oh

9. One More Happy Ending (2016) sebagai Song Soo-hyuk

10. High-End Crush (2015) sebagai anchor atau pembawa berita hiburan

11. My First Time (2015) sebagai petugas kepolisian

12. Beating Again (2015) sebagai Kang Min-ho

Pilihan Editor: Crash Course in Romance: Sinopsis, Fakta Unik, Daftar Pemain, dan Kembalinya Jung Kyung Ho

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.