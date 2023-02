7 Fakta Menarik Kai Exo yang akan Comeback Solo Bulan Depan, pernah Pacari Jennie BLACKPINK

TEMPO.CO, Jakarta -

Kim Jong In atau yang dikenal dengan nama Kai EXO, lahir pada 14 Januari 1994 di Suncheon, Korea Selatan. Idol berusia 29 tahun ini sempat bersekolah di Korean Arts High School. Kai merupakan vokalis, dancer, dan rapper dalam boy group EXO yang debut sejak 2012 dalam agensi nomor satu di Korea Selatan yakni SM Entertainment.

Grup idola K-Pop EXO selalu diminati banyak orang. Popularitas mereka luar biasa hingga bisa memiliki penggemar di seluruh dunia. EXO-L adalah sebutan penggemar EXO yang selalu mendukung setiap perjalanan meskipun grup itu kehilangan anggota satu persatu.

Kai EXO Comeback Solo Bulan Depan

Kai EXO bukan hanya berada dalam satu grup saja. Ia juga dipercaya untuk debut bersama dengan grup SuperM pada 2019 yakni sub unit grup SM Entertainment. Setelah delapan tahun debut bersama EXO, Kai melakukan debut solo pada 30 November 2020 dengan mini album pertama bertajuk KAI, lalu dilanjutkan dengan merilis mini album bertajuk Peaches pada 31 November 2021.

Comeback solo Kai sangat dinantikan oleh EXO-L. Ia pun sudah mempersiapkan diri dengan merilis mini album ketiganya bertajuk Rover pada 13 Maret 2023 pukul 6 sore KST atau pukul 20.00 WIB. Walaupun sudah 8 tahun debut bersama member EXO, Kai mengaku masih merasa gugup sekaligus bersemangat menyambut comeback solonya kali ini.

Kai EXO. Foto: Instagram/@zkdlin

Mini album Rover ini dikabarkan memiliki konsep teleportasi. Menariknya proses pembuatan album solonya ini dibuat langsung oleh Kai dengan dibantu Baekhyun EXO, Taemin SHINee, dan juga teman-teman idol di SM Entertainment. Mereka selalu mendukung, menyumbangkan ide-ide menarik, serta memberikan saran-saran kepada Kai EXO. Untuk itu, mari kenali Kai EXO lebih dekat lewat 7 fakta menariknya berikut ini.

1. Kai Ingin Jadi Balerina

Awalnya Kai tidak pernah berencana menjadi seorang idol, karena hal yang paling ia sukai sejak kecil ialah dunia tari. Kai cilik bercita-cita sebagai balerina.

Hingga suatu hari, Ayah Kai menyarankan agar Kai mengikuti audisi idol di SM Entertainment sampai harus dibujuk akan dibelikan Nintendo. Sebab itulah, ayah Kai merupakan orang berharga dalam perjalanan kariernya ini. Ayah Kai EXO meninggal pada Mei 2018 akibat penyakit kronis yang dideritanya.

2. Hanya Kai EXO yang Lolos Audisi SM Entertainment

Kai merupakan member satu-satunya yang lolos audisi SM Entertainment, karena member lainnya bergabung melalui casting. Kai akhirnya menjadi trainee SM Entertainment sejak berusia 13 tahun dan ia berlatih bersama Taemin Shinee dan Timoteo Hotshot.

3. Kai Dikenal Sebagai Idol Fashionista

Bukan hanya pandai bernyanyi dan menari, ternyata Kai Juga dikenal sebagai idol fashionista yang sangat pandai memadupadankan pakaian menjadi lebih keren. Akibat kepiawaian bakatnya ini, membuat Kai sering diundang ke acara-acara pagelaran fashion terkemuka hingga kancah internasional. Berbagai outfit nyentriknya juga telah ia bagikan dalam instagram resmi @zkdlin yang sangat cocok menggunakan model pakaian apapun.

Kai EXO untuk album solo 'KAI' (2020)/ANTARA

4. Kai Sangat Suka Baca Buku

Kai juga dikenal sangat suka membaca buku hingga suka merekomendasikan buku-buku bacaannya kepada para penggemarnya saat fanmeeting ataupun membagikannya di media sosial pribadinya. Buku-buku kesukaan Kai EXO yakni Me Before You, Suspect X, The Empty Cross, Les Thanatonautes Series, Traveler's Read, dan Paradise.

5. Kai Sangat Menyukai Anak Kecil

Pria berumur 29 tahun ini sangat menyukai anak kecil. Kedekatannya dengan anak-anak ditunjukan dalam beberapa acara stasiun televisi, seperti pada saat Kai bermain dengan Naeun dan Tae Oh di Superman is Back ataupun saat bersama keponakan dan diabadikan di media sosial pribadinya.

6. Kaos Kaki Membuat Kai Tidak Nyaman

Kai pernah mengatakan bahwa kaos kaki sangat membuatnya tidak nyaman, sebab itulah ia jarang sekali terlihat memakainya.

7. Kai Dua Kali Terungkap Pacaran oleh Dispatch

Kim Jong In atau yang dikenal dengan sebutan Kai ini sempat ketahuan pacaran dua kali. Pacar pertamanya ialah bernama Krystal Jung ia merupakan anggota girlband F(X), yang dibongkar oleh Dispatch pada 17 Februari 2016 setelah melangsungkan kencan rahasia. Namun hubungan keduanya harus berakhir pada pertengahan 2017. Selain itu, hubungan Kai dengan Jennie Blackpink diungkap Dispatch pada Januari 2019 dan dikonfirmasi putus pada 25 Januari 2019.

