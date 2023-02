6 Karakter di Film The First Slam Dunk, Tim Basket dengan Latar Pemain Beragam

TEMPO.CO, Jakarta - Perilisan film The First Slam Dunk di bioskop Indonesia pada 22 Februari 2023 sukses mencuri perhatian pecinta anime Jepang, khususnya penggemar manga Slam Dunk. Bahkan, film adaptasi dari karya Takehiko Inoue ini menjadi topik hangat di media sosial. Pasalnya, manga yang terkenal sejak tahun 1990-an ini selalu menghadirkan cerita yang menghibur dan menarik.

The First Slam Dunk mengangkat cerita terbaru dari tim basket SMA Shohoku saat harus berhadapan dengan tim basket terkuat di Jepang sekaligus musuh bebuyutannya, SMK Sannoh. Para pemainnya harus berjuang dan bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan yang penting ini.

Bukan hanya tentang nostalgia dan alur ceritanya, The First Slam Dunk juga memiliki karakter yang khas dan melekat di benak penggemar. Lantas, siapa saja karakter di film The First Slam Dunk? Simak informasinya berikut ini.

1. Ryota Miyagi

Karakter di film The First Slam Dunk yang pertama adalah Ryota Miyagi. Jika pada manga Slam Dunk berfokus pada karakter Hanamichi Sakuragi, tetapi film The First Slam Dunk lebih banyak mengambil fokus pada karakter Miyagi.

Dia adalah salah satu pemain inti tim basket SMA Shohoku dan berperan sebagai point guard. Meski memiliki perawakannya yang lebih kecil dan pendek dari pemain lainnya, Miyagi memiliki kelebihan dari segi kecepatan dan kelincahannya. Hal ini lah yang membuat Miyagi dipercaya mengisi posisi sebagai pengatur ritme permainan dan serangan tim.

2. Hanamichi Sakuragi

Hanamichi Sakuragi adalah salah satu bagian dari tim inti tim basket SMA Shohoku. Dia dikenal sebagai siswa berandal berambut merah dan kerap dicampakkan oleh perempuan.

Pada awalnya Hanamichi tidak memiliki minat untuk bergabung dengan tim basket meski memiliki kemampuan yang luar biasa. Tetapi, karena perempuan yang disukainya memiliki ketertarikan pada basket, maka Sakuragi memutuskan untuk menjadi pemain basket. Dia bahkan berhasil menjadi pemain kunci di timnya.

3. Kaede Rukawa

Kaede Rukawa merupakan teman dan rival Sakuragi di tim basket SMA Shohoku. Dia dikenal telah pandai bermain basket sejak SMP dan merupakan salah satu pencetak angka bagi timnya. Dengan kemampuannya tersebut, Rukawa tak jarang menyombongkan dirinya di depan Sakuragi. Dia juga tak segan mencela teman satu timnya jika berbuat hal yang merugikan saat bertanding di lapangan.

4. Hisashi Mitsui

Hisashi Mitsui adalah salah satu karakter di film The First Slam Dunk. Dia awalnya merupakan preman dan suka mencari keributan di sekolah. Tetapi di sisi lain, dia ternyata memiliki kemampuan sebagai pemain basket dan pernah meraih MVP saat duduk di bangku SMP. Suatu hari Mitsui bertemu dengan pelatih basket SMA Shohoku, Anzai. Pertemuan tersebut pun membawa Mitsui kembali bermain basket dan menjadi spesialis three point atau pencetak tiga angka.

5. Takenori Akagi

Jabatan kapten tim basket dipegang oleh Takenori Akagi. Dia adalah pemimpin yang luar biasa saat di lapangan maupun di luar lapangan. Dia juga merupakan kakak dari Haruko Akagi, perempuan yang disukai oleh Sakuragi. Selain itu, Takenori juga adalah orang yang meyakinkan Sakuragi untuk bergabung bersama tim basket karena mengetahui kemampuan laki-laki berambut merah tersebut.

6. Pelatih Anzai

Anzai merupakan pelatih dari tim basket SMA Shohoku. Meski berprofesi sebagai pelatih tim olahraga, tetapi Anzai digambarkan memiliki postur tubuh yang gemuk. Meski begitu, dia dijuluki sebagai pelatih yang jenius. Ini karena dia mampu menyatukan berbagai karakter yang berbeda hanya dengan instruksi sederhana.

Itulah rangkuman informasi mengenai karakter di film The First Slam Dunk. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

