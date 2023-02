Mengenal Liam Neeson, Aktor yang Pernah Menolak Peran James Bond

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Liam Neeson menolak kesempatan memainkan peran James Bond karena permintaan mendiang istrinya. Pada 1990-an, mulanya Neeson diberikan tawaran oleh Barbara Broccoli selaku produser James Bond. “Barbara bertanya beberapa kali keinginan dia agar aku membintangi film James Bond dan aku mengiyakan hal tersebut,” kata Neeson, dilansir Variety.

Namun pasangannya, Natasha Richardson sempat berpesan saat itu ingin membatalkan pernikahan jika Neeson nekat menerima tawaran peran James Bond. Neeson akhirnya membatalkan tawaran membintangi James Bond.

Profil Liam Neeson

Mengutip Empire, Liam Neeson nama aslinya William John Neeson OBE lahir pada 7 Juni 1952. Ia aktor dari Irlandia Utara. Ia adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Ia menempuh pendidikan di St Patrick's College, Ballymena pada 1963 hingga 1967. Dari sana, kesukaannya terhadap drama dimulai.

Ketertarikan Neeson dalam bidang akting akting dan keputusan menjadi aktor juga dipengaruhi politikus Ian Paisley, pendiri Democratic Unionist Party.

Neeson juga menyukai sepak bola. Ia sempat menjadi bagian dari Bohemian FC. Suatu saat ada uji coba klub di Dublin dan ia memainkan satu pertandingan sebagai pemain pengganti melawan Shamrock Rovers FC. Namun ia tidak ditawari kontrak lanjutan untuk bermain dalam klub tersebut.

Mengutip buku Liam Neeson: The First Biography, setelah meninggalkan universitas, Neeson kembali ke Ballymena, kota kelahirannya menjalani pekerjaan sambilan, seperti operator forklift di Guinness dan supir truk. Ia juga menghadiri sekolah pelatihan guru selama dua tahun di Newcastle Upon Tyne sebelum kembali lagi ke kampung halamannya.

Pada 1976, ia bergabung teater di Belfast dan tampil selama dua tahun. Ia mendapat pengalaman film pertamanya dalam film Pilgrim's Progress yang dirilis pada 1978. Tak lama setelah perilisan film tersebut, ia pindah ke Dublin dan membintangi beberapa produksi proyek lainnya yang mengantarnya bergabung dengan Teater Abbey.

Perjalanan karier Liam Neeson

Pada 1980, sutradara John Boorman melihat Neeson di atas panggung drama dan menawarinya peran Sir Gawain dalam film Arthurian Excalibur. Setelah peran tersebut, ia pindah ke London dan terus pentas, bermain film, dan serial televisi. Saat itu upahnya masih kecil.

Pada 1990-an, sutradara Steven Spielberg menawari Neeson membintangi film Schindler's List. Ia lolos audisi. Penampilan Neeson terus diakui. Ia mendapat nominasi Aktor Terbaik Oscar. Ia juga menerima nominasi BAFTA dan Golden Globes.

Karier Neeson menanjak dengan membintangi beberapa film ternama, seperti Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999), Love Actually (2003), Kinsey (2004), Batman Begins (2005), dan Clash of the Titans (2010). Pada 2008 hingga 2014, ia membintangi film Taken dan berhasil meraih kesuksesan komersial.

Mengutip CinemaBlend, menyusul kesuksesan Taken, Liam Neeson semakin dikenal sebagai bintang film thriller aksi. Beberapa film dengan genre tersebut yang dibintangi Neeson, antara lain The Grey, A Walk Among the Tombstones, dan The Ice Road.

