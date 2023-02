Sinopsis Drama Oasis, Jadi Ajang Reuni Seol In Ah dan Jang Dong Yoon

TEMPO.CO, Jakarta -- Drama Oasis adalah drama Korea terbaru yang akan tayang di saluran televisi lokal Korea Selatan, KBS2. Drama yang tayang mulai 6 Maret 2023 ini dibintangi oleh sederet aktor dan aktris ternama, seperti Seol In Ah, Jang Dong Yoon, serta Choo Yeong Woo.

Seol In Ah sebelumnya sudah pernah beradu akting dengan Jang Dong Yoon dalam drama School 2017. Sedangkan Choo Young Woo juga pernah membintangi seri drama ‘School’ yang berbeda, yakni School 2021.

Layaknya reuni, ketiga aktor pemeran utama tersebut akan kembali beradu akting dalam drama bertema sekolah namun dengan latar yang berbeda. Drama Korea Oasis ini mengambil latar sekitar tahun 1980-an hingga 1990-an. Lantas, bagaimana sinopsis dan alur dari drama ini? Berikut sinopsis drama Korea genre romantis, Oasis. Yuk, simak!

Drama Oasis

X

Berikut informasi singkat mengenai drama Korea Oasis dan daftar pemainnya.

Judul drama: Oasis

Rilis pertama: 6 Maret 2023

Jadwal tayang: Senin dan Selasa

Jumlah episode: 16 episode

Saluran: KBS2

Sutradara: Yoon Sung Shik dan Han Hee

Penulis naskah: Jung Hyung Soo

Genre drama: Sejarah, romantis

Daftar pemain drama Korea Oasis:

Seol In ah sebagai Oh Jung Jin atau Sophia Jang Dong Yoon sebagai Lee Doo Hak Choo Young Woo sebagai Choi Cheol Woong Do Sang Woo sebagai Kim Hyung Joo Hyun Seung Hee sebagai Ham Yang ja Park Noh Shik Jin Yi Han

Sinopsis Drama Oasis

Oasis mengambil latar di tahun 1980-an hingga 1990-an saat terjadi pergolakan hebat di Korea Selatan. Seperti drama sekolahan lainnya, Oasis juga menggambarkan percintaan, persahabatan anak muda, upaya balas dendam, hingga konflik yang terjadi saat mereka ingin mengejar impian dan cita-citanya.

Ada tiga orang anak muda dengan latar keluarga berbeda yang akan terjerat dalam kisah cinta segitiga. Mereka adalah Oh Jung Shin (Seol In Ah), Lee Doo Hak (Jang Dong Yoon), dan Choi Cheol Woong (Choo Yeong Woo).

Oh Jung Shin adalah seorang murid pindahan dari Seoul yang selalu jujur dan percaya diri. Dia juga seorang pemberani yang tak segan melawan ketidakadilan. Selain itu, Oh Jung Shin juga sangat menarik sehingga banyak orang yang menyukainya.

Lee Doo Hak merupakan pemuda cerdas yang berhati lembut dan penyayang. Dia lahir dari keluarga kurang mampu dan tinggal di kota kecil di Provinsi Jeolla, Korea Selatan. Dia jatuh cinta kepada Oh Jung Shin pada pandangan pertama.

Adapun Choi Cheol Woong adalah orang yang penuh dengan ambisi dan sangat kompetitif. Dia memiliki segalanya, berasal dari keluarga berada, cerdas, dan memiliki wajah yang menawan.

Sejak pertama kali pindah, Oh Jung Shin dekat dengan Lee Dok Hak dan Choi Cheol Woong. Sedangkan, Lee Dok Hak dan Choi Cheol Woong sudah menjadi teman dan saingan sedari kecil.

Lee Dok Hak langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Oh Jung Shin. Sayangnya, ternyata Choi Cheol Woong juga jatuh cinta kepada Oh Jung Shin. Tetapi cinta Choi Cheol Woong bertepuk sebelah tangan karena Oh Jung Shin sudah mencintai Lee Dok Hak.

Masalah pun muncul karena Choi Cheol Woong tidak menyukai kekalahan dan tidak terima dengan keputusan Oh Jung Shin. Suatu hari, Lee Dok Hak terlibat dalam kasus tak terduga yang mengubah hidupnya.

Itulah rangkuman informasi mengenai sinopsis drama Korea Oasis. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Call it Love: Sinopsis, Fakta Unik, dan Daftar Pemainnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.