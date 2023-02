Rekomendasi 7 Drakor Jung Gun Joo, Ada True Beauty

TEMPO.CO, Jakarta -Nama aktor Korea Selatan, Jung Gun Joo sedang naik daun. Laki-laki kelahiran tahun 1995 ini telah membintangi berbagai web drama sebelum akhirnya bermain di serial drama televisi. Jung Gun Joo juga merupakan salah satu pemeran utama dalam drama Extraordinary You yang tayang pada 2019 lalu.

Nama Jung Gun Joo kembali menarik perhatian publik setelah dikabarkan akan beradu akting dengan Shin Ye Eun dalam drama The Secret Romantic Guest House. Ini merupakan drama adaptasi web novel yang juga dikenal dengan judul The Love Story of Flower Scholars.

Profil Jung Gun Joo

Jung Gun Joo adalah aktor dari Korea Selatan yang lahir pada 26 Mei 1995. Dia merupakan aktor di bawah naungan JYP Entertainment sebelum bergabung dengan Blossom Entertainment di Agustus 2019 lalu. Jung Gun Joo juga pernah membintangi video musik dari lagu DAY6 yang berjudul ‘I Like You’. Berikut profil singkat Jung Gun Joo.

Nama lengkap: Jung Gun Joo

Nama dalam hangul: (Jeong Geon Ju)

Tempat, tanggal lahir: Korea Selatan, 26 Mei 1995

Kebangsaan: Korea Selatan

Tahun debut: 2018

Agensi saat ini: Blossom Entertainment (sejak 2019)

Media sosial: @jrjswn (Instagram)

Jung Gun Joo, Shin Ye Eun, Ryeo Woon, dan Kang Hoon, bintangi drama Korea "The Secret Romantic Guesthouse". Foto: Dok. Viu

Drama Korea Jung Gun Joo

Selama perjalanan karirnya sebagai aktor, Jung Gun Joo telah membintangi sejumlah judul drama Korea. Berikut rekomendasi 7 drakor Jung Gun Joo.

1. The Secret Romantic Guest House

Drakor Jung Gun Joo yang pertama adalah The Secret Romantic Guest House. Drama ini direncanakan akan tayang pada paruh pertama 2023 secara eksklusif di platform streaming Viu. Drama ini bercerita tentang seorang putri bungsu keluarga kaya raya yang mencari nafkah dengan menjalankan penginapan Ihwawon Inn. Di penginapan itu dia bertemu dengan tiga cendekiawan yang memiliki rahasia.

2. Monthly Magazine Home

Drama yang satu ini bercerita tentang seorang editor majalah yang belum memiliki rumah meski sudah 10 tahun bekerja. Suatu ketika, dia harus kehilangan pekerjaan dan rumah yang disewa. Dalam drama ini, Jung Gun Joo akan terlibat cinta segitiga dengan Chae Jung An dan Kim Ji Suk.

3. True Beauty

Pada drama True Beauty, Jung Gun Joo membuat penampilan spesial sebagai cameo dengan peran pemain baseball bernama Ryu Hyung Jin. True Beauty bercerita tentang gadis SMA yang merasa rendah diri karena wajah dan penampilannya. Dia akhirnya mengubah penampilannya dengan make up dan menjadi orang yang berbeda.

4. Oh My Baby

Drama Korea Oh My Baby bercerita tentang seorang wanita lajang berusia 39 tahun yang belum berkencang sejak 10 tahun terakhir. Dia menjadi pecandu kerja namun tetap ingin memiliki anak. Suatu hari, dia menjalin hubungan dengan tiga orang pria sekaligus.

5. Extraordinary You

Drama Jung Gun Joo yang selanjutnya adalah Extraordinary You. Ini merupakan drama adaptasi dari webtoon populer berjudul, July Found by Chance karya Moon Ryu Yee. Drama ini bercerita tentang remaja yang di sekolah menengah yang sadar jika sedang hidup di dunia komik. Mereka pun mencoba untuk mengubah takdirnya.

6. The Best Ending

The Best Ending adalah drama pendek yang mengangkat kisah perjuangan percintaan Woong (Jung Gun Joo) dan Min Chae (Choi Hee Jin). Setelah berpisah selama satu tahun, keduanya kembali bertemu dalam keadaan tidak memiliki uang. Akhirnya, mereka memutuskan tinggal bersama dan menikah.

7. W.H.Y

Drama Jung Gun Joo yang terakhir adalah W.H.Y. Drama ini bercerita tentang dua orang sahabat, yakni Yeon Woo dan Joo Hyun, yang memutuskan untuk berkencan. Hubungannya berjalan baik-baik saja sampai saat hari ke-100 hubungan, Joo Hyun tiba-tiba menghilang tanpa alasan.

Itulah rangkuman informasi mengenai 7 drakor Jung Gun Joo. Selain daftar di atas, terdapat beberapa drama Jung Gun Joo lain, seperti Three Bold Siblings, Kiss Sixth Sense, dan Ending Again. Tetapi, dalam drama tersebut Jung Gun Joo hanya membuat penampilan spesial sebagai cameo.

RADEN PUTRI

