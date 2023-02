8 Fakta Jisoo Blackpink yang Bakal Debut jadi Penyanyi Solo

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Ji Soo atau yang dikenal dengan nama Jisoo Blackpink, merupakan perempuan kelahiran 3 Januari 1995 yang memulai debut sebagai vokalis dan visual utama girl group Blackpink pada 2016. Perempuan yang berada di naungan YG Entertainment ini berzodiak Capricorn dan memiliki tinggi badan 162 cm serta berat badan 45 kg. Secara visual, ia amat mempesona.

Jisoo dikenal berbakat, pandai menari, menyanyi, dan jago akting. Lead vocal dengan suara khas ini, pernah menjadi peran utama dalam drama Snowdrop sebagai Eun Yeong-ro. Di saat kesibukan World Tour girl group mereka, Jisoo juga sedang mempersiapkan debut solonya setelah ketiga member Blackpink lebih dulu melakukannya. Untuk itu, mari simak 8 fakta terbaru Jisoo Blackpink yang bakal debut jadi penyanyi solo berikut ini.

1. Jisoo Anggota Terakhir Blackpink yang Debut Solo

Jisoo merupakan anggota Blackpink terakhir yang debut sebagai penyanyi solo dan diperkirakan akan rilis tahun ini. Sebelumnya ketiga member Blackpink telah lebih dulu memulai debutnya, yakni Jennie pada November 2018, Rose (Maret 2021), dan Lalisa debut Solo (September 2021).

2. Jisoo Sangat Multitalenta

Jisoo bukan hanya idola yang pandai bernyanyi dan menari karena ia sangat multitalenta seperti bisa memainkan alat musik piano, drum, hingga menunjukkan bakatnya dalam seni peran. Ia bermain di drama The Producer, Part-Time Idols, Arthdal Chronicles, dan Snowdrop.

3. Jisoo si Pecinta Hewan

Jisoo sangat menyukai binatang, ia memelihara seekor anjing berjenis maltese bernama Dalgom. Saking cintanya terhadap anjing kesayangannya ini, Jisoo mengukir nama Dalgom dalam salah satu tasnya dan ia rutin merayakan hari lahir anjingnya.

4. Jisoo Masuk Dalam Daftar The Most Beautiful Woman in The World

Kecantikan Jisoo diakui publik hingga mendapatkan peringkat pertama dalam The Most Beautiful Woman in The World yang dirilis oleh Nubia Magazine. Jisoo meraih suara sebesar 44,78% mengalahkan idol Korea lainnya, hingga akhirnya membuat brand populer DIOR menariknya menjadi brand ambassador.

5. Jisoo Sangat Ingin Mengunjungi Hawaii

Tempat yang sangat ingin dikunjungi Jisoo kembali yakni Hawaii. Ia sangat mencintai Pulau Hawaii dan berharap dapat memiliki kesempatan untuk berlibur kembali di tempat indah itu.

6. Makanan Kesukaan Jisoo adalah Kimbab

Jisoo sangat menyukai kimbab. Makanan ini sudah seperti bagian dari jiwanya karena selain enak dan praktis, kimbab ini sangat mengenyangkan dan bergizi. Kapanpun dan di manapun Jisoo selalu makan kimbab di tengah kesibukannya yang padat.

7. Jisoo Menggemari Olahraga Pilates

Jisoo mengaku jika akhir-akhir ini ia menggemari olahraga pilates dan melakukannya sebanyak tiga hingga empat kali dalam seminggu. Olahraga pilates ini merupakan olahraga untuk melatih fisik dan berfokus pada rehabilitasi serta penguatan tubuh. Ia suka membagikan aktivitas ini melalui post di Instagram pribadinya @sooyaaa__.

8. Jisoo Dikenal Jarang Mandi

Bagi para blink atau sebutan penggemar Blackpink, pastinya sudah tahu jika Jisoo ini dikenal jarang mandi. Jisoo pernah mengaku jika ia hanya mandi sebanyak lima sampai enam kali dalam seminggu, yang berarti Jisoo mandi sehari sekali.

Nah, itu dia 8 fakta Jisoo Blackpink yang bakal debut jadi penyanyi Solo setelah menunggu penantian yang begitu lama. Blink Indonesia tentunya akan bertemu secara langsung pada konser mereka bulan depan.

NUR QOMARIYAH

