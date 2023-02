Mengenal Bintang Utama The Heavenly Idol Kim Min Kyu

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor The Heavenly Idol sudah tayang pada 15 Februari 2023. Mengutip Soompi, drama itu diangkat dari Webtoon populer dengan judul sama.

Pemain The Heavenly Idol, Kim Min Kyu berperan sebagai High Priest Rembrary. Pada suatu hari, ia mendadak terbangun dan menemukan dirinya dalam tubuh Woo Yeon Woo dari grup idola Korea Wild Animal.

Profil Kim Min Kyu

Mengutip Top Star News, Kim Min Kyu aktor Korea Selatan yang lahir pada 25 Desember 1994. Ia memulai karier aktingnya sejak 2013. Saat itu, ia memainkan peran kecil dalam drama Mnet Monstar.

Tiga tahun kemudian, ia dipilih untuk memainkan peran penting dalam serial televisi Signal. Selanjutnya, kariernya dalam dunia adu peran perlahan makin dikenal karena mendapat peran dalam banyak drama, yaitu Because This Is My First Life, Meloholic, Rain or Shine pad 2017; Let’s Eat 3, Drunk in Good Taste, The Rich Son pada 2018, dan Perfume pada 2019.

Ia juga tampil dalam variety show yang berjudul Crime Scene season 3 pada 2017. Di variety show tersebut, ia berperan sebagai asisten detektif, dikutip dari JTBC.

Ketika mendapat peran utamanya melalui drama sejarah Queen: Love and War pada 2019 hingga 2020, ia menerima pengakuan lebih besar dalam drama Korea. Dalam drama tersebut, ia berperan sebagai Lee Kyung, Raja Joseon. Pada 2020, ia berperan sebagai Kang Ji Wook dalam drama SBS Backstreet Rookie. Satu tahun setelah itu, ia tampil dalam So I Married the Anti-fan dan berperan sebagai Joo Gyeok-chan, seorang agen Korea Utara berhati dingin dalam drama Snowdrop, sebagaimana dilansir Korean Broadcasting System.

Pada 2022, Kim Min Kyu membintangi drama komedi romantis SBS Business Proposal sebagai kepala sekretaris Cha Sung-hoon. Ia juga mengadakan pameran berjudul My Art, Your Art bersama seniman grafiti M. Chat pada 10 Juni hingga 26 Juni 2022, dikutip dari Naver.

Pada Februari 2023, Kim menandatangani kontrak dengan Companion Company. Ia juga tampil dalam drama tvN The Heavenly Idol dalam peran utama sebagai idola K-pop yang dirasuki oleh seorang pendeta dari dimensi lain. Setelah penayangan The Heavenly Idol, Kim Min Kyu dikabarkan akan mendaftar wajib militer atau wamil. Kabar itu telah diumumkan sejak 25 November 2022.

