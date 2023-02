9 Film Terlaris Sepanjang Masa, Avatar 2 Masuk 3 Besar Usai Salip Titanic

TEMPO.CO, Jakarta - Film Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water besutan sutradara, James Cameron berhasil menduduki peringkat ketiga film terlaris sepanjang masa. Dikutip dari Forbes, sekuel terbaru Avatar yang rilis pada akhir 2022 ini berhasil meraup keuntungan sebanyak 2,243 miliar dolar, mengalahkan karya Cameron sebelumnya, Titanic.

Memproduksi sebuah karya film membutuhkan dana tidak sedikit. Para pembuat film Hollywood, terbiasa mengeluarkan bujet jutaan dolar untuk memproduksi satu film. Angka yang fantastis itu sepadan dengan hasil yang mencengangkan. Hal ini menjadi penarik minat penonton untuk menonton sebuah film hingga mencapai box office.

Mari kita lihat 9 film terlaris sepanjang masa berdasarkan perolehan uang dari penjualan tiket.

1. Avatar (2009)

Film Avatar (2009) akan dirilis ulang di bioskop dengan format 4K High Dynamic Range pada September 2022, menjelang penayangan sekuelnya, Avatar: The Way of Water. Dok. Disney / 20th Century Studios .

Film Avatar yang pertama dan tayang pada 2019 jelas tidak tertandingi, film terlaris sepanjang masa ini memiliki pendapatan sebesar US$2,92 miliar atau Rp 44,23 triliun. Avatar mengisahkan Jake Sully yakni seorang marinir lumpuh, ia dikirim ke Pandora yakni planet alien untuk menjalani misi khusus. Namun, Jake Sully justru dilema antara menjalankan misi dan mengikuti perintahnya atau melindungi dunia barunya yang sudah seperti rumah.

2. Avengers: Endgame (2019)

Film dari Marvel Studios ini sangat populer karena dibintangi bintang Hollywood terkenal seperti Chris Evans, Robert Downey Jr dan lainnya. Avengers: Endgame memiliki pendapatan fantastis mencapai mencapai US$2,79 miliar atau Rp 42,26 triliun. Film ini melanjutkan Avengers Infinity War yakni dua puluh tiga hari setelah Thanos mendapatkan semua infinity stones dan memusnahkan 50% semua makhluk hidup di alam semesta.

3. Avatar: The Way of Water (2022)

Avatar memang selalu digandrungi banyak orang dan berhasil mendapatkan keuntungan sebesar US$2,244 miliar atau setara Rp 34,05 triliun. Film Avatar The Way of Water ini mengisahkan keluarga Jake Sully, ia telah membangun keluarganya sendiri dan memiliki tiga orang anak kandung dan dua anak adopsi. Sekuel Avatar yang diproduksi James Cameron juga memegang rekor untuk film budget tertinggi dengan $350 juta.

4. Titanic (1997)

Poster film Titanic yang dirilis ulang di bioskop dalam format 3D 4K HDR dan high-frame rate pada Februari 2023. Dok. Paramount Pictures / 20th Century Studios

Titanic merupakan film terlaris sepanjang masa yang meraup keuntungan senilai US$2,19 miliar atau Rp 33,17 triliun. Film ini menceritakan kisah cinta Jack yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan Rose yang diperankan oleh Kate Winslet. Mereka saling jatuh cinta di atas kapal RMS Titanic, namun mereka berasal dari status sosial yang berbeda hingga akhirnya kapal RMS Titanic tenggelam dalam pelayaran perdananya pada 15 April 1912.

5. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015)

Film Star Wars: The Force Awakens merupakan film populer yang menghasilkan pendapatan sebesar US$2,06 miliar setara Rp31,2 triliun. Film ini mengisahkan perjuangan untuk melawan kejahatan yang mengancam dan berusaha menyelamatkan kejahatan yang mengancam hidup mereka. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens merupakan kelanjutan setelah tiga puluh tahun kisah Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983).

6. Avengers: Infinity War (2018)

Okoye, Black Panther, Captain America, Black Widow, dan Bucky, dalam potongan film Avengers: Infinity War. Lebih dari 20 karakter pahlawan ada di film Avengers: Infinity War yang berkumpul untuk melawan Thanos, makhluk ungu raksasa dari Titan. (Chuck Zlotnick/Marvel Studios via AP)

Sebelum Avengers: Endgame, sekuel dalam Avengers: Infinity War ini mendapatkan keuntungan sebesar US$2,04 miliar atau Rp 30,9 triliun di seluruh dunia. Film ini mengisahkan pertempuran para Avengers melawan Thanos dan pasukannya yang ingin melenyapkan setengah populasi dunia menggunakan enam batu abadi Infinity Stones.

7. Spider-Man: No Way Home (2021)

Disutradarai oleh Jon Watts, Spider-Man: No Way Home mengantongi pendapatan sebesar US$1,921 miliar setara Rp 29,1 triliun di seluruh dunia. Film ini mengisahkan kehidupan Peter Parker setelah mengetahui identitasnya sebagai Spider-Man. Hal inilah yang akhirnya berdampak pada dirinya dan orang-orang yang berada disekitarnya.

8. The Lion King (2019)

Walt Disney Pictures berhasil memproduksi film The Lion King dengan pendapatan mencapai US$1,66 miliar atau Rp25,14 triliun. Film ini mengisahkan seorang adik bernama Scar yang ingin merebut kekuasaan sang kakak bernama Mufasa. Scar begitu iri, dengki, dan penuh ambisi pada keponakannya yang bernama Simba. Simba merupakan calon pewaris kerajaan selanjutnya yang sedang dipimpin Mufasa. Hal inilah yang akhirnya berujung perebutan kekuasaan diantara para singa.

9. Jurassic World (2015)

Jurassic World mendapatkan keuntungan sebesar US$1,67 miliar setara Rp25,3 triliun. Film ini mengisahkan resor mewah yang terletak di lepas pantai Kosta Rika dengan nama Jurassic Wolrd. Dalam resor mewah tersebut, terdapat taman safari yang berisi habitat dinosaurus rekayasa genetika. Hingga suatu ketika, salah satu dinosaurus tersebut lepas dari kandang dan membuat seorang ahli hewan sekaligus mantan militer berusaha keras untuk menyelamatkan semua orang.

Nah, itu dia 9 film terlaris sepanjang masa yang meraup keuntungan milyaran rupiah dari hasil tayangan bioskop di seluruh dunia.

NUR QOMARIYAH | IMDB

