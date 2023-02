Denny Darko dan Chintya Keirayuki Pecahkan Rekor MURI, Hadirkan Pemeran Ant-Man 3 dari 1.700 Rubik

TEMPO.CO, Jakarta - Seniman, Denny Darko dan Chintya Keirayuki berkolaborasi menciptakan karya seni yang terbuat dari kubus rubik dalam rangka menyambut perilisan Ant-Man 3 atau Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Menggunakan total 1.700 kubus rubik, keduanya berhasil memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai karya seni yang terbuat dari kubus rubik terbanyak di Indonesia.

Dalam karya mereka yang ditampilkan di Ant-Man and The Wasp: Quantumania Special Exhibition, Main Atrium Gandaria City, Jakarta ini, ribuan kubus rubik tersebut disusun sehingga menggambarkan tiga karakter utama dalam film tersebut yaitu Ant-Man, Kang The Conqueror, dan The Wasp. Penyerahan sertifikat MURI kepada Denny Darko dan Chintya Keirayuki yang dilakukan pada Jumat, 17 Februari 2023 menjadikannya sebuah kolaborasi yang yang tak terlupakan bagi Denny Darko dan Chintya Keirayuki.

“Sebagai seorang fans Marvel, merupakan suatu kebanggaan tersendiri bisa menciptakan karya seni yang terinspirasi oleh Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, terlebih lagi karya ini memecahkan rekor MURI yang tentu merupakan pencapaian sendiri untuk kami berdua,” kata Denny dan Chintya.

Karya seni buatan Denny Darko dan Chintya Keirayuki menggunakan 1.700 kubus rubik yang menampilkan karakter Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Dok. Disney Indonesia

Dalam rangka merayakan hadirnya Ant-Man and The Wasp: Quantumania di Indonesia, The Walt Disney Company Indonesia mempersembahkan rangkaian kolaborasi bersama talenta-talenta terbaik untuk menghadirkan persembahan spesial yang akan membawa kisah film terbaru Marvel ini lebih dekat dengan para penggemarnya.



Instalasi Interaktif Terinspirasi dari Ant-Man and The Wasp: Quantumania



Selain karya seni dari kubus rubik, The Walt Disney Company Indonesia juga berkolaborasi dengan IMAGISPACE, sebuah ruang seni inovatif di Indonesia yang menggabungkan elemen-elemen seni, pencahayaan, musik, alam, dan sains, yang berfokus pada memberikan pengalaman teknologi interaktif yang menghasilkan pengalaman unik bagi pengunjungnya. IMAGISPACE menciptakan sebuah instalasi interaktif dan imersif yang terinspirasi oleh Ant-Man and The Wasp: Quantumania untuk penggemar Marvel agar lebih dekat dengan karakter dan cerita dalam film ini.

IMAGISPACE mengusung tema teknologi dan “Quantum Realm” yang merupakan elemen penting dari Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Dalam petualangan terbaru Ant-Man dan The Wasp, mereka menjelajahi Quantum Realm yang ternyata menyimpan banyak sekali rahasia dan ancaman yang luar biasa berbahaya. Kedua elemen ini menginspirasi IMAGISPACE untuk menciptakan beberapa instalasi kreatif di dalam Ant-Man and The Wasp: Quantumania Special Exhibition.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania Special Exhibition karya EMAGISPACE di Main Atrium Gandaria City Mall, Jakarta, 17 Februari - 17 Maret 2023. Dok. Disney Indonesia

Karya dari IMAGISPACE ini dapat dinikmati di Main Atrium Gandaria City Mall, Jakarta yang sudah hadir pada 17 Februari - 17 Maret 2023.



Selebritas Terlibat dalam Karya Animasi Ant-Man and The Wasp: Quantumania



Untuk mengangkat elemen unik Quantum Realm dalam Ant-Man and The Wasp: Quantumania yang belum pernah dijelajahi sebelumnya, The Walt Disney Company Indonesia juga turut berkolaborasi dengan Athea Visuals, sebuah studio kreatif yang berfokus dalam menciptakan karya animasi digital. Mengambil inspirasi dari tampilan para karakter Ant-Man and The Wasp: Quantumania dan juga Quantum Realm yang berbeda dari dunia-dunia lainnya dalam MCU, Athea Visuals menciptakan animasi di mana beberapa selebritis terlihat seperti masuk kedalam Quantum Realm. Para selebritis yang turut merayakan hadirnya Ant-Man and The Wasp: Quantumania melalui karya animasi ini adalah Andrew White, Megan Domani, Ranty Maria, Arbani Yasiz dan Surya Insomnia.

Karya Athea Visuals yang terinspirasi dari Ant-Man and The Wasp: Quantumania dapat dilihat melalui platform sosial media Instagram Athea Visuals dan Instagram para selebritas yang turut serta.

