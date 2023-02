Setelah Konser NCT Dream, WayV Bakal Sapa Penggemar Indonesia 29 April 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola WayV, sub-unit dari NCT yang berbasis di Cina, akan segera menyapa langsung penggemarnya di Indonesia. Grup yang berada di bawah naungan SM Entertainment ini akan menggelar acara bertajuk WayV Fanmeeting Tour [Phantom] in Jakarta pada Sabtu, 29 April 2023 di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang.

Kabar ini diumumkan oleh Dyandra Global Edutainment selaku promotor, di media sosial pada Sabtu, 18 Februari 2023. "Akhirnya terjadi! WayV akan mengunjungi Jakarta untuk tur fan meeting mereka!" tulis akun resmi Dyandra Global Edutainment.

Dalam keterangannya, acara akan dimulai pukul 14.30 WIB. Pihak promotor belum mengumumkan kategori maupun harga tiket fan meeting WayV. Nantinya, informasi tersebut akan dibagikan melalui media sosial resmi Dyandra Global Edutainment.

WayV telah lebih dulu menggelar WayV Fanmeeting Tour [Phantom] in Seoul, Korea Selatan pada 11 dan 12 Februari 2023. Fan meeting tersebut hanya menghadirkan 5 dari 7 anggota WayV, yaitu Kun, Ten, Xiaojun, Hendery, dan Yangyang. Mereka akan melanjutkan perjalanan ke Manila pada 26 Maret 2023 dan Bangkok pada 1 dan 2 April 2023.



Grup WayV. Foto : Fandom

Konser NCT Dream 3 Hari di ICE BSD



Sebelum WayV, sub-unit NCT lainnya yaitu NCT Dream akan lebih dulu datang ke Indonesia. Berbeda dari WayV, konser NCT Dream Tour ‘The Dream Show2 : In a Dream’ in Jakarta akan berlangsung selama 3 hari, 4-6 Maret 2023 di ICE BSD. Tiket konser NCT Dream langsung ludes terjual alias sold out dalam waktu singkat beberapa jam setelah dibuka pada Sabtu, 4 Februari 2023 pukul 14.00 WIB.



Harga Tiket Konser NCT Dream di ICE BSD



CAT 1 (standing): Rp 2.750.000

CAT 2 (standing): Rp 2.550.000

CAT 3 (seated): Rp 2.450.000

CAT 4 (standing): Rp 1.700.000

CAT 5 (seated): Rp 1.500.000

CAT 6 (seated): Rp 1.000.000

Grup di bawah naungan SM Entertainment yang beranggotakan Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung ini akan menyapa penggemarnya di Indonesia selama 3 hari berturut-turut. Untuk hari pertama dan kedua, konser akan dimulai pukul 18.30 WIB, sementara hari terakhir dimulai lebih awal yaitu pukul 15.00 WIB.

