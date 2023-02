Profil Kim Min Kyu, Pemeran Utama The Heavenly Idol Si Pemilik Lesung Pipit yang Bikin Kesengsem

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru bertajuk komedi romantis, The Heavenly Idol merupakan drama dengan unsur fantasi yang dibintangi oleh Kim Min Kyu, Go Bo Gyeol, Lee Jang Woo dan Ye Ji Won. Drama ini tayang sejak 15 Februari 2023.

Kim Min Kyu dalam drama korea The Heavenly Idol berperan sebagai Pontifex Lembrary yang hidup di dimensi lain sebagai agen Tuhan dan datang ke masa kini untuk melawan raja iblis. Namun Pontifex Lembrary ternyata terbangun di tubuh idola populer yang tampan dan terkenal bernama Woo Yeon Woo.

Karier Kim Min Kyu dimulai sejak 2013 dengan mendapat peran pendukung dalam drama Korea berjudul Monstar. Selebritas berwajah rupawan dengan lesung pipitnya ini memikat netizen sejak menjadi second lead di drama Business Proposal. Memiliki nama yang sama dengan Mingyu Seventeen dan Kim Min Kyu Produce 101 memang terkadang membingungkan. Untuk itu mari simak profil, Kim Min Kyu dan fakta menariknya di bawah ini.

X

Drama Korea The Heavenly Idol. Foto: Dok. Viu

Kim Min Kyu Biodata

- Nama: Kim Min Kyu

- Nama Hangul:

- Lahir: 25 Desember 1994

- Tempat Lahir: South Korea

- Zodiak : Capricorn

- Shio : Anjing

- Tinggi Badan: 183 cm

- Ukuran Kaki: 270 mm

- Agama: Buddha

- Golongan Darah: A

- Agensi : Happy Tribe Entertainment

- Debut : 2013

- Kim Min Kyu Instagram: mingue.k

- Twitter: @official_mingue

Fakta Terbaru Kim Minkyu

1. Kim Min Kyu memiliki 3 ekor kucing bernama Xi’an, Khun, and Shami.

2. Dijuluki Cheonho-dong Hunnam sejak kecil yang berarti “Handsome guy in Cheonho-dong”.

3. Kim Min Kyu memiliki cita-cita menjadi aktor sejak SD setelah menonton film The Lord of the Rings.

4. Min Kyu bukan hanya pandai berakting, karena ia bisa bernyanyi dengan sangat baik dan suara menawan hingga ikut menyanyikan soundtrack drama yang dia bintangi.

5. Kim Min Kyu mengidolakan Han Ji Min.

6. Kim Min Kyu sangat suka bidang olahraga terutama bowling.

7. MBTI Kim Min Kyu adalah INFP.

8. Kim Min Kyu tidak mengkonsumsi seafood.

9. Kim Min Kyu sering menggunakan emotikon saat chatting atau berkirim pesan.

10. Kim Min Kyu menyukai wanita yang pandai bermain bowling.

Kim Min Kyu. Foto: Instagram @mingue.k.

Daftar Film yang Dibintangi Kim Min Kyu

1. Battle of Jangsari (2019) memainkan peran Choi Jae-Pil

2. The Whispering (2018) menjadi Kang Min-Woo

3. Chasing (2016) berperan Tae-Young

4. The Five (2013)

Daftar Drama Korea yang Dibintangi Kim Min Kyu

1. The Heavenly Idol (tvN / 2023) berperan Pontifex Lembrary dan Woo Yeon-Woo

2. Business Proposal (SBS / 2022) berperan Cha Sung-Hun

3. Snowdrop (JTBC / 2021) - berperan Joo Gyeok-Chan

4. Nevertheless (JTBC / 2021) memerankan “Dimples” (ep.8)

5. So I Married The Anti-Fan (Naver TV-iQIYI-Viki / 2021) berperan Ko Soo-Hwan

6. Gaduri Restaurant (2020) memainkan peran Lee Yeon Nam (penampil spesial)

7. Backstreet Rookie (SBS / 2020) menjadi Kang Ji-Wook

8. Queen: Love and War (TV Chosun / 2019-2020) memainkan peran Lee Kyung

9. Perfume (KBS2 / 2019) berperan Yoon Min-Seok

10. The Rich Son (MBC / 2018) memainkan peran Kim Myung-Ha

11. Let’s Eat 3 (tvN / 2018) hadir sebagai Kim Min Kyu (kameo)

12. Drunk in Good Taste (drama spesial – tvN / 2018) memerankan Lee Yeon-Nam

13. Rain or Shine (JTBC / 2017-2018) berperan Jin-Young

14. Meloholic (OCN / 2017) menjadi Yoo Byeong-Cheol

15. Special Laws of Romance (Naver TV / 2017) menjadi Chung Eui Chan

16. We Are Peaceful Brothers (Naver TV Cast / 2017) memerankan Lee Sang

17. Take Care Of The Goddess (Naver TV Cast / 2017) memainkan peran Park Joo Won

18. Because This Is My First Life (tvN / 2017) berperan Yeon Bok-Nam

19. The Sound of Your Heart (KBS2-Naver TV-Netflix / 2016-2017) sebagai mahasiswa

20. Oh My Geum-Bi (KBS2 / 2016-2017) menjadi Mo Hwi-Chul (muda)

21. Yeah, That’s How It Is (SBS / 2016) menjadi penampil spesial

22. Signal (tvN / 2016) sebagai Hwang Ui-Kyung

23. Who Are You: School 2015 (KBS2 / 2015) menjadi anggota tim perenang sekolah

24. Monstar (Mnet / 2013) menjadi cameo

Itu dia profil, daftar film dan daftar drama korea yang dibintangi oleh Kim Min Kyu. Aktor populer yang sedang naik daun ini memiliki banyak karakteristik yang menarik, serta berbagai film dan drama super keren yang wajib Anda ikuti sekarang juga.

NUR QOMARIYAH (CW)

Pilihan Editor: 6 Drakor Terbaru 2023, Mulai dari Genre Romantis hingga Komedi