Sinopsis Your Place or Mine, Film Persahabatan yang Dibintangi Reese Witherspoon dan Ashton Kutcher

TEMPO.CO, Jakarta - Your Place or Mine adalah sebuah film komedi romantis yang juga merupakan film original dari platform streaming online, Netflix. Film berdurasi 1 jam 49 menit ini disutradarai oleh Aline Brosh McKenna. Sebelumnya, McKenna dikenal sebagai penulis untuk film-film populer, seperti Cruella (2021), 27 Dresses (2008), dan The Devil Wears Prada (2006).

Film Your Place or Mine merupakan debut penyutradaraan McKenna. McKenna juga berperan sebagai produser untuk film ini. Mengangkat tema tentang hubungan persahabatan, film ini dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris populer. Mulai dari Reese Witherspoon, Ashton Kutcher, Wesley Kimel, Steve Zahn, hingga Rachel Bloom.

Berikut sinopsis film Your Place or Mine yang telah tayang perdana di Netflix pada 10 Februari 2023 lalu.

Sinopsis Your Place or Mine

X

Film Your Place or Mine mengisahkan tentang persahabatan antara Debbie (Reese Witherspoon) dan Peter (Ashton Kutcher). Persahabatan ini telah berlangsung selama 20 tahun. Mereka tinggal berjauhan dengan gaya hidup yang berbeda pula.

Debbie adalah akuntan yang terbiasa hidup dengan teratur. Dia tinggal di Los Angeles dan merupakan wanita mapan yang hidup bersama anak semata wayangnya bernama Jack (Wesley Kimmel). Sedangkan, Peter adalah konsultan muda yang hidupnya dinamis dan berbanding terbalik dengan Debbie.

Baca Juga: Song Joong Ki Ditemani Katy Louise Saunders Syuting Film Netflix di Hongaria

Singkatnya, Debbie dan Peter adalah dua orang yang bersahabat namun memiliki karakter dan kehidupan yang berbeda. Suatu hari, Debbie dan Peter berencana untuk bertukar tempat tinggal. Tak hanya itu, mereka juga akan bertukar peran dan kehidupan selama satu minggu.

Debbie akan menjalani kehidupan barunya sebagai seorang Peter. Peter juga akan menjalani kehidupan barunya sebagai Debbie, termasuk mengurus Jack selama sepekan.

Bertukar rumah dan kehidupan ternyata membuat keduanya banyak belajar. Mereka juga jadi mengetahui ada beberapa hal yang selama ini tidak saling diketahui tentang kehidupan sahabatnya.

Bertukar tempat tinggal juga membuat banyak hal baru terungkap. Debbie dan Peter jadi menyadari jika tidak semua hal yang mereka inginkan adalah suatu kebutuhan. Bisa jadi, itu hanya keinginan sesaat yang tidak begitu penting.

Lantas, apakah Debbie dan Peter sanggup untuk menjalani peran barunya selama satu minggu penuh? Bagaimanakah kelanjutan hubungan dua sahabat tersebut?

Pemain Your Place or Mine

Your Place or Mine dimainkan oleh deretan aktor dan aktris ternama, seperti Reese Witherspoon dan Ashton Kutcher. Selain itu, film ini juga dibintangi Jesse Williams, Wesley Kimel, Rachel Bloom, Steve Zahn, Zoe Chao, dan Tig Notaro.

Reese Witherspoon yang berperan sebagai Debbie telah memulai kariernya di dunia seni peran sejak 1991. Dia juga telah banyak membintangi berbagai film populer, seperti How Do You Know (2010), Legally Blonde (2001), dan American Psycho (2000).

Adapun Ashton Kutcher yang berperan sebagai Peter merupakan aktor Amerika Serikat yang lahir pada 7 Februari 1987. Suami dari Mila Kunis ini telah kerap muncul di banyak film romantis, seperti No String Attached (2011) dan What Happen in Vegas (2008).

Itulah rangkuman informasi mengenai sinopsis Your Place or Mine beserta daftar pemainnya. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI (CW)

Pilihan Editor: Rekomendasi 7 Film Komedi Thailand Terbaru, dari yang Konyol Sampai Dialog Cerdas

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.