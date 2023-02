Sinopsis Record of Ragnarok dan Link Menontonnya Secara Legal

TEMPO.CO, Jakarta - Anime Record of Ragnarok tak pernah gagal menarik perhatian penggemar manga dan anime Indonesia. Bahkan, serial Record of Ragnarok Season 2 yang telah dirilis Januari lalu, masih menjadi topik hangat di kalangan pecinta komik asal Jepang tersebut.

Record of Ragnarok Season 2 adalah sekuel dari season pertamanya yang telah rilis lebih dahulu pada 2021. Sebelumnya, serial anime yang juga dikenal dengan judul Shuumatsu no Valkyrie ini telah mengeluarkan 12 episode untuk musim pertamanya.

Pada 26 Januari 2023, Record of Ragnarok telah dirilis 10 episode baru untuk season keduanya. Masih ada 5 episode tersisa untuk melengkapi episode musim kedua ini. Tetapi, episode terakhir tersebut masih berstatus TBA (to be added), sehingga belum diketahui kapan perilisannya.

Meski begitu, Record of Ragnarok sukses menjadi perbincangan penggemar anime Tanah Air. Seperti apa cerita dari anime Jepang yang satu ini? berikut sinopsis Record of Ragnarok dan link nonton legalnya.

Sinopsis Record of Ragnarok

Serial anime Record of Ragnarok bercerita tentang duel yang terjadi antara para dewa dan manusia. Anime original Netflix ini dibuat berdasarkan adaptasi dari manga berjudul Shuumatsu no Walkure.

Diceritakan, setiap 1.000 tahun para dewa berkumpul dan melakukan perbincangan tentang kehidupan manusia. Dalam permusyawaratan ini dewa akan menentukan bagaimana nasib manusia ke depannya. Apakah akan membiarkan keberlangsungan hidup manusia atau justru menghabisinya hingga musnah.

Saat memasuki masa 7 juta tahun kehidupan, Dewa Zeus (Wataru Takagi) bersama beberapa dewa lainnya menolak perbincangan tentang keberlangsungan hidup manusia ini. Hal ini terjadi karena mereka menganggap jika manusia hanya akan membawa malapetaka dan kehancuran di muka bumi dengan perbuatannya sendiri.

Melihat kemarahan Zeus, Valkyrie Brunhilde (Miyuki Sawashiro) mengusulkan untuk memberi manusia kesempatan kedua sebelum dimusnahkan. Para dewa pun setuju namun dengan syarat diadakan pertarungan Ragnarok. Pertarungan antara perwakilan dewa dan manusia untuk membuktikan jika manusia adalah makhluk yang bernilai.

Pertempuran pun dilakukan dengan melibatkan 13 manusia dan 13 dewa untuk duel satu lawan satu. Manusia terpilih ini merupakan manusia terkuat sepanjang sejarah yang dipercaya akan bisa memberikan perlawanan sengit kepada para dewa. Sedangkan, 13 dewa yang turun ke arena pertandingan dikenal memiliki keahlian di bidangnya masing-masing.

Pertarungan berjalan dengan perjanjian jika manusia dapat menang dari dewa sebanyak tujuh kali, maka dewa akan membiarkan manusia untuk hidup di bumi. Tetapi, jika dewa yang menang, maka manusia akan dimusnahkan saat itu juga dan tidak akan ada lagi kesempatan kedua.

Dalam pertempuran tersebut, manusia diketahui mendapat bantuan dari Valkyrie. Dia memberikan bantuan berupa senjata super yang dapat digunakan untuk melawan para dewa. Tetapi, bantuan ini ternyata mengancam keselamatan jiwa Valkyrie. Jika manusia kalah, dia juga bisa kehilangan nyawanya sendiri.

Link Nonton Record of Ragnarok Legal

Serial Record of Ragnarok adalah anime original dari platform streaming online Netflix. Untuk bisa menikmatinya secara legal, Anda dapat langsung menonton Record of Ragnarok di aplikasi Netflix pada ponsel, tablet, komputer, atau TV. Saat ini Record of Ragnarok sudah tayang dalam dua season, season pertama berjumlah 12 episode dan season kedua berjumlah 10 episode. Adapun cara nonton legal Record of Ragnarok di Netflix adalah sebagai berikut.

Buka aplikasi Netflix pada ponsel Anda. Login dengan menggunakan yang telah Anda buat. Gunakan fitur pencarian lalu ketik ‘Record of Ragnarok’. Pilih season dan episode yang ingin ditonton.

Itulah rangkuman informasi mengenai sinopsis Record of Ragnarok dan link nonton legal. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI (CW)

