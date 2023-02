6 Fakta Menarik Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania

TEMPO.CO, Jakarta -- Ant-Man and The Wasp: Quantumania telah tayang resmi di seluruh bioskop Indonesia sejak 15 Februari 2023. Sebagai fans Marvel tentunya tidak boleh ketinggalan menonton film ini, apalagi film ini menghadirkan villain terbesar Marvel Universe yang menjadi rival sejati Avengers.

Melalui film ini penonton diajak melihat kembali karakter dari dua film Ant-Man sebelumnya. Salah satunya ialah Cassandra atau Cassie Lang yang melibatkan Kathryn Newton sebagai pemerannya. Ant-Man and The Wasp: Quantumania merupakan pembuka fase 5 dari Marvel Cinematic Universe (MCU).

Pemain film Ant-Man yakni Paul Rudd sebagai Scott Lang atau Ant-Man dan Evangeline Lilly sebagai Hope atau The Wasp. Lalu ada Jonathan Majors sebagai Kang The Conqueror, Kathryn Newton jadi Cassie, Michelle Pfeiffer sebagai Janet, Michael Douglas memerankan karakter Hank, David Dastmalchian sebagai Veb, Katy O'Brian menjadi Jentorra, William Jackson Harper sebagai Quaz, dan Bill Murray berperan sebagai Lord Krylar.

Meski kehadiran Ant-Man diragukan sebagai opening karena dinilai membosankan, namun tentu saja kisah pahlawan super ini tidak boleh terlewatkan. Sebelum menontonnya di bioskop, simak 6 fakta film Ant-Man yang wajib diketahui sekarang juga.

1. Film Pertama Phase 5 MCU

Awalnya Ant-Man and The Wasp: Quantumania akan dirilis pada 2022, namun pihak MCU menundanya dan memutuskan dirilis pada Juli 2023. Pada akhirnya ditukar kembali dengan The Marvels. Jadi The Marvels akan tayang pada Juli 2023 sementara Ant-Man 3 rilis sejak 15 Februari 2023 dan menjadi pembuka fase 5 MCU.

2. Bangkitnya Supervillain Terkuat di Alam Semesta

Dalam MCU fase 3, Thanos merupakan supervillain yang tidak terkalahkan. Namun dalam Ant-Man and the Wasp: Quantumania ternyata ada kebangkitan supervillain yang lain yaitu Kang The Conqueror.

Kang The Conqueror muncul pertama kali di MCU sebagai He Who Remains dalam serial Loki. Pada versi terbaru Kang The Conqueror kembali muncul di Ant-Man and The Wasp: Quantumania sebagai musuh terbesar yang akan mengubah dunia MCU.

3. Momen Suram Ant-Man

Dalam film Ant-Man 3 ini, Kang menjanjikan sesuatu yang sangat diinginkan Scott Lang. Walaupun Janet Van Dyne telah memperingatkan bahwa Kang sangat berbahaya. Scott Lang yang tidak peduli berusaha untuk menghabiskan waktu dengan sang putri bernama Casie Lang. Hingga akhirnya Kang mengancam Scott Lang dan kekejamannya terungkap.

4. Ant-Man 3 Angkat Tema Keluarga

Film ini mengisahkan tentang keluarga akan kisah Scott Lang pasca-Blip dan bertemu kembali dengan putrinya yang bernama Cassie Lang. Hubungan Scott dan Hope Van Dyne juga membaik serta menjadi dekat dengan orangtua Hope, Janet Van Dyne dan Hank Pym. Namun kehidupan harmonis dan normal tidak berlangsung lama setelah terjadinya sebuah insiden perjalanan panjang.

5. Visual yang Mengagumkan

Visual yang apik dan mengagumkan memang sangat memanjakan mata, film ketiga Ant-Man ini mengisahkan petualangan Ant-Man dan kawannya di alam Quantum yang sangat berbeda dengan Bumi.

6. Cassie Lang Merupakan Superhero Muda di Jajaran MCU

Cassie Lang merupakan superhero yang baru masuk di jajaran MCU Young Heroes. Dalam Ant-Man 3 ini Cassie menampilkan kejeniusannya membuat peta digital, membuat gerbang menuju Quatum Realm dan menunjukan kemampuan supernya.

Apakah mereka akan berhasil mengatasi masalahnya? Itu dia 6 fakta menarik Ant-Man and The Wasp:Quantumania yang sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 15 Februari 2023.

NUR QOMARIYAH (CW)

