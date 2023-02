Mengenal Jonathan Majors Pemeran Kang the Conqueror

TEMPO.CO, Jakarta - Jonathan Majors berperan sebagai karakter jahat bernama Kang dalam Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Demi mendalami karakter Kang the Conqueror, Jonathan Majors sambil mendengar lagu If It's Magic karya Stevie Wonder.

Mengutip The Hollywood Reporter, menurut dia lagu banyak membantunya dalam pembentukan karakter film Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Lagu bisa berbicara menuju alam bawah sadar dan ia selalu mendengarkan playlist ketika memulai suatu proyek.

Mengenal Jonathan Majors

Mengutip IMDb, Jonathan Majors lulus dari Yale School of Drama dengan MFA di bidang akting. Jonathan memulai kariernya di teater sebelum beralih ke layar lebar dan televisi. Dia tampil sebagai Henri Marx dalam drama Jeff Augustin Cry Old Kingdom yang berlangsung dari 8 Maret hingga 7 April 2013, di Teater Aktor Louisville, Kentucky.

Mengutip The Famous People, Jonathan Majors memulai debut film Hostiles (2017). Ia berperan sebagai Kopral Henry Woodson.

Pada 2019, Jonathan dipercaya menjadi pemeran utama dalam The Last Black Man in San Francisco yang kemudian membawa menjadi sorotan. Dia juga mendapat peran utama dalam seri drama horor HBO, Lovecraft Country pada 2020.

Pada 2020, Jonathan juga muncul dalam film Netflix Da 5 Bloods yang disutradarai oleh Spike Lee. Dia kemudian memerankan Kang the Conqueror di film Marvel Cinematic Universe, Ant-Man and The Wasp: Quantumania pada 2023.

Jonathan Majors diakui karena kemampuan aktingnya dan telah menerima beberapa penghargaan dan nominasi, termasuk nominasi Emmy Award untuk perannya di Lovecraft Country.

Sosok Kang the Conqueror

Mengutip Fandom, Kang dibentuk sebagai varian dari Nathaniel Richards, seorang ilmuwan dari abad ke 31. Kang akhirnya mengetahui keberadaan multiverse dan bertemu dengan semua varian lainnya. Kang bersama varian jahat lainnya justru ingin menaklukkan alam semesta lain, memulai perang multiversal pertama dalam prosesnya.

Kang the Conqueror dan varian lainnya akhirnya dihentikan oleh He Who Remains, yang mempersenjatai makhluk bernama Alioth untuk mengakhiri perang. He Who Remains kemudian membuat Time Variance Authority (TVA) dan Time-Keepers untuk mengamankan garis waktu suci yang mencegah Kang dan varian lainnya kembali.

