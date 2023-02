Menilik Perjalanan Billie Joe Armstrong di Blantika Musik Punk

TEMPO.CO, Jakarta - Billie Joe Armstrong musisi asal Amerika. Ia vokalis, gitaris, dan penulis lagu utama dari band punk rock Green Day. Mengutip IMDb, Armstrong lahir pada 17 Februari 1972 di Oakland, California.

Mengutip Fandom, ketertarikan Armstrong terhadap musik dimulai sejak usia muda. Dia bersekolah di Oakland's Hillchest Elementary School di Rodeo. Pada usia 10 tahun, Armstrong bertemu Mike Dirnt di kantin sekolah dan langsung dekat karena sama-sama menyukai musik. Kelak bersama Mike Dirnt, terbentuk Green Day.

Karier bersama Green Day

Armstrong terpincut musik punk rock setelah dikenalkan oleh saudara-saudaranya. Armstrong juga mengikuti karya The Replacements dan Husker Du sebagai pengaruh musik utama.

Armstrong membentuk Green Day pada 1987 bersama pemain bass Mike Dirnt, dan penabuh drum John Kiffmeyer yang kemudian digantikan oleh Tré Cool. Album terobosan band, Dookie dirilis pada 1994. Album itu membawa punk rock ke dalam arus utama. Green Day telah merilis banyak album yang sukses sejak itu, termasuk American Idiot dan 21st Century Breakdown.

Selain karyanya dengan Green Day, Armstrong juga terlibat dalam proyek musik lainnya, termasuk band Pinhead Gunpowder, The Network, dan Foxboro Hot Tubs. .

Armstrong dikenal karena pertunjukannya yang bersemangat, suaranya yang khas, dan lirik yang bermuatan kritik politik. Dia telah memenangi banyak penghargaan sepanjang karier bermusik, termasuk Grammy Awards dan MTV Video Music Awards.

