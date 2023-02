Richard Kyle Cari Cinta Sejati dari 19 Kontestan di The Bachelor Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - The Bachelor Indonesia mengikuti perjalanan Richard Kyle sebagai Bachelor, di mana ia mencari cinta sejatinya. Serial realitas yang sarat akan emosi ini menjanjikan drama, romansa, dan persaingan dari 19 wanita karismatik dan penuh talenta yang berjuang demi mendapatkan cinta dari salah satu pria lajang paling idaman di Indonesia.

The Bachelor Indonesia merupakan versi lokal pertama dari serial realitas terkenal Warner Bros. Discovery, The Bachelor, yang diproduksi di Indonesia, dan menampilkan Richard Kyle, seorang pengusaha, aktor, model, presenter, dan sosok di media sosial yang mapan berumur 34 tahun. Sang advokat margasatwa dan penggemar travelling yang juga pernah tinggal di Australia ini telah memiliki nama besar di Indonesia, dan sekarang ia siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya dalam hidupnya.

“Terpilih sebagai Bachelor dan menjadi bagian dari The Bachelor Indonesia adalah pengalaman yang benar-benar luar biasa. Saya telah bertemu dengan beberapa wanita yang hebat dan menginspirasi selama perjalanan ini, dan saya tidak sabar untuk menemukan cinta sejati, seseorang yang bisa saya ajak untuk bertualang bersama," kata Richard Kyle.

Berharap dapat membangun keluarganya sendiri, Richard memulai pencarian calon pasangan hidupnya di antara 19 kontestan. Dalam 10 episode, Richard mempersempit pilihannya di The Bachelor Indonesia melalui serangkaian group dates, single dates, favourite time, cocktail parties dan rose ceremonies.

Kontestan The Bachelor Indonesia

Richard Kyle bersama kontestan The Bachelor Indonesia. Dok. HBO GO

Dengan membawa hal spesial dari dirinya masing-masing, ke-19 kontestan berbakat ini bersaing untuk mendapatkan cinta dari Richard dengan tujuan utama agar dapat melaju ke babak seleksi selanjutnya hingga ke babak final rose ceremony dimana Richard menobatkan pilihan pasangan terbaiknya. Para kontestannya termasuk Tiphaine, kelahiran Perancis yang telah mengunjungi lebih dari 30 negara dengan tujuan sosial; dan sahabat Tiphaine, Amanda – putri dari pemain sepak bola legendaris Indonesia Cristian Gonzáles dan merupakan seorang musisi pemula yang masih kesulitan untuk menemukan keseimbangan antara persahabatan dan percintaan.

Memiliki pengalaman di bidang kewirausahaan dan industri hiburan yang sama dengan Richard, Ruth memulai karirnya di girl band Soul Sisters pada 2016 sebagai bagian dari program pencarian bakat di Global TV (The Next Boy/Girl Band). Sesama model, Wilda yang memenangkan Putri Indonesia Pariwisata 2018 dan mengedepankan keluarga di atas segalanya – serta Sinta, Putri, dan Dwi, yang menghadirkan berbagi macam kepribadian dan pesona agar dapat menonjol dari yang lain sehingga mendapatkan kesempatan kencan dengan sang Bachelor.

Kencan Bersama Richard Kyle di 49 Destinasi Eksotis

Dipandu oleh aktor pemenang penghargaan di Indonesia, Oka Antara, serial ini diproduksi oleh studio reality show ternama, Fremantle Indonesia. Para penggemar akan menyaksikan secara langsung bagaimana Richard dan para kontestan merasakan kencan sekali seumur hidup yang tak terlupakan di 49 destinasi eksotis dan romantis di Pulau Bali, Indonesia, termasuk Nusa Penida, Air Terjun Suwat, Pura Puri Tresna, dan Teluk Manta.

Dari berlayar, melihat ikan pari manta, menikmati mobil kuno, hingga menari tarian tradisional Bali, setiap pengalaman kencan sengaja dirancang untuk memberikan kesempatan bagi Richard dan para kontestan untuk mempedalam hubungan mereka dan menjalin kedekatan yang unik.

The Bachelor Indonesia tayang eksklusif di HBO dan HBO GO. The Bachelor Indonesia Episode 1 dan 2 tayang perdana pada Jumat, 10 Februari 2023. Episode baru yang akan dirilis setiap hari Jumat berikutnya.

