Momen Billy Davidson Bertemu Para Pemain Ant-Man and The Wasp: Quantumania

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Indonesia, Billy Davidson mendapat kesempatan mengikuti rangkaian aktivitas acara yang diadakan dalam rangka perilisan Ant-Man and The Wasp: Quantumania di Sydney, Australia. Ia menyaksikan cuplikan eksklusif film tersebut pada Jumat, 3 Februari 2023, waktu setempat, sebelum dirilis di Indonesia.

Billy Davidson juga bergabung dalam kemeriahan acara red carpet yang dihadiri pemeran Ant-Man and The Wasp: Quantumania seperti Paul Rudd dan Jonathan Majors, serta sutradara Peyton Reed.

“Dari cuplikan eksklusif Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania yang aku saksikan, bisa dibilang film ini akan menjadi salah satu petualangan Ant-Man yang paling seru dan menegangkan,” ungkap Billy Davidson, dikutip dari siaran pers pada Jumat, 17 Februari 2023.

Paul Rudd dan Jonathan Majors Beri Sambutan Hangat

Selain menghadiri sesi red carpet, Billy Davidson juga berkesempatan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan pemeran dan pembuat film Ant-Man and The Wasp: Quantumania, yaitu Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man), Jonathan Majors (Kang The Conqueror), dan Peyton Reed.

“Mendapat kesempatan untuk interview langsung para pemeran dan sutradara Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania adalah hal yang sangat spesial untuk aku. Awalnya aku kira akan canggung, tapi ternyata mereka sangat seru, humble dan humoris!" kata Billy Davidson.

Billy membagikan momen spesial ini dalam bentuk selfie bersama para pemeran dan sutradara Ant-Man and The Wasp: Quantumania, di Instagram pribadinya.

Sinopsis Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Dalam film yang secara resmi memulai fase 5 Marvel Cinematic Universe (MCU) ini, pasangan Super-Hero Scott Lang (Paul Rudd) dan Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) kembali untuk melanjutkan petualangan mereka sebagai Ant-Man and The Wasp. Bersama dengan orang tua Hope, Hank Pym (Michael Douglas) dan Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), mereka menjelajahi Quantum Realm, berinteraksi dengan makhluk baru yang aneh dan memulai petualangan yang akan mendorong mereka melampaui batas pikiran mereka. Jonathan Majors juga bergabung dengan petualangan ini sebagai Kang. Sutradara Peyton Reed kembali menjadi sutradara serta Kevin Feige dan Stephen Broussard sebagai produser.

