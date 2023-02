7 Fakta Unik Suga BTS yang Akan Konser 3 Hari di ICE BSD, Salah Satunya Penggemar Halal Food

TEMPO.CO, Jakarta - Suga BTS akan menggelar konser di ICE BSD pada 26, 27 dan 28 Mei 2023, konser bertajuk Agust D Tour 2023 ini digelar selama tiga hari berturut-turut. Min Yoon Gi atau yang lebih dikenal sebagai Suga dan Agust D ini merupakan personel BTS yang memiliki segudang bakat jenius dalam memproduksi musik.

Popularitas Suga sudah tidak diragukan lagi. Pria kelahiran 9 Maret 1993 ini memiliki berbagai macam penghargaan. Anda sebaiknya mengenal Suga lebih dekat sebelum tur konsernya dimulai. Mari simak 7 fakta unik Suga BTS yang wajib diketahui.

1. Suga Jenius dalam Dunia Musik

Suga telah lebih dulu menjadi underground rapper dan komposer dari grup bernama D-Town. Pada saat itu, Suga memiliki nama panggung GLOSS dan menghasilkan sebuah lagu berjudul 518-062.

Hingga pada akhirnya Suga mengikuti audisi di Big Hit Entertainment dan menjadi trainee dan debut bersama 6 member lainnya sebagai personil BTS. Suga mampu menghasilkan banyak lagu, diluar BTS ia memiliki nama panggung sebagai Agust D.

Pria pemilik studio pribadi bernama Genius Lab ini akhirnya merilis mixtape berjudul Agust D pada 2016 dan berpartisipasi dalam sejumlah lagu BTS seperti Tomorrow, Jump, Pied Piper, serta DNA.

2. Suga Dikenal Cool dan Savage

Suga dikenal cool karena beberapa kali sering melontarkan kalimat-kalimat savage, seperti pada saat BTS ditantang dalam sebuah interview membuat pick up lines dan Suga menjawab “Do you know BTS? Billboard singer,” dengan nada yang supercool.

Namun di balik itu semua, dia tipe orang yang diam-diam perhatian terhadap sekitarnya, seperti membantu mengambilkan minum, menggantikan lampu asrama, hingga membersihkan toilet.

IU dan Suga BTS. (soompi)

3. Suga Jago Masak

Ternyata bukan hanya Jin yang jago masak karena saat di asrama, Suga sering memasak dan jago membuat ramen. Seperti yang ditampilkan dalam Run BTS! Episode 20, Suga memasak sup seafood, Run BTS! Episode 36 Suga memasak tonkatsu, dan dalam BTS Bon Voyage 1 dan 2 ia terlibat bersama Jin dalam urusan memasak.

4. Suga Hobinya Tidur

Bukan hanya kaum rebahan yang hobi tidur, si pekerja keras seperti Suga juga membutuhkan tidur. Namun bagi Suga, tidur merupakan salah satu hal yang ia sukai setelah musik. Selagi ada kesempatan untuk tidur, maka Suga akan memanfaatkannya agar ia bisa tidur dengan cukup.

Dalam cuplikan Bangtan Bomb, Suga seringkali terlihat tidur ataupun berbaring. Suga bahkan pernah bercanda agar di kehidupan selanjutnya ia berharap untuk terlahir menjadi batu dan bantal menjadi kekasihnya. Suga memang unik, tapi harus dimaklumi karena jam terbangnya yang super sibuk membutuhkan banyak tenaga sampai lupa untuk istirahat.

5. Suga Pecinta Makanan Halal

Suga bukan orang yang picky eater atau hobi pilih-pilih makanan, dalam salah satu episode Run BTS! Suga berkata bahwa makanan halal yang terakhir dipesan di restoran langganannya. Bahkan saat berada di Amerika, Suga memesan makanan dari The Halal Guys.

6. Suga Memiliki Tipe Kepribadian MBTI: INTP

INTP merupakan kepribadian paling langka karena hanya 3% orang yang bisa memilikinya. Kepribadian ini memiliki sifat Introvert, Intuitif, Berpikir, dan Prospek yang memadukan kreativitas serta kecerdasan. Melalui hal itulah kejeniusan Suga dalam dunia musik sudah tidak diragukan lagi.

7. Suga Seringkali Garap Lagu untuk Solois Wanita

Sebagai merupakan seorang penyanyi rap, penulis lagu, dan produser yang sudah memiliki lebih dari 100 karya atas namanya. Selain lagu BTS, Suga juga kerap menggarap lagu untuk penyanyi wanita seperti Wine yang dipopulerkan Suran dan membuat Suga dianugerahi penghargaan Hot Trend Award di Melon Music Awards 2017. Selain itu, Suga juga memproduksi lagu We Don’t Talk Together milik Heize, Suga's Interlude untuk Halsey dan yang terbaru Eight bersama IU.

Nah, itu dia fakta-fakta unik tentang Suga BTS yang akan segera berkunjung ke Indonesia pada Mei 2023 mendatang. Jangan lewatkan konser solonya ya!

NUR QOMARIYAH (CW)

