Profil dan Fakta Gong Yoo, Aktor Karismatik yang Mulai Curi Perhatian Sejak Bermain di Coffee Prince

TEMPO.CO, Jakarta - Gong Yoo merupakan aktor legendaris Korea Selatan yang namanya amat dikenal tak hanya di Asia tapi menyebar universal. Pria berusia 44 tahun ini kerap kali dijuluki sebagai ahjussi atau om-om tampan yang dikagumi banyak orang. Bukan hanya visualnya saja yang memikat, tapi aktingnya pun tidak diragukan lagi.

Film populer hingga drama Korea yang dibintanginya selalu mendapatkan rating tinggi dan berhasil mendalami setiap karakternya. Ia menjadi nilai jual tinggi di setiap film dan drama yang dimainkannya. Tak mengherankan, jika ia mendapatkan gaji rata-rata kontrak iklan sebesar 700 juta won dengan perkiraan pendapatan iklan sebesar 17,2 miliar won per tahun. Itu baru kontrak iklan, belum dihitung dengan penghasilannya setiap bermain di drama, film, ataupun mendatangi suatu event.

Gong Yoo mengawali kariernya sebagai seorang model, lalu beralih profesi menjadi aktor. Ketertarikannya pada dunia seni ini berawal dari masa-masa kuliah di Universitas Kyung Hee hingga ia berhasil lulus dari program studi Seni Teater. Simak profil dan fakta Gong Yoo terbaru, si aktor yang selalu menawan ini.

Profil dan Biodata Gong Yoo:

- Nama Lengkap: Gong Ji-cheol ()

- Tempat, Tanggal Lahir: Busan, Korea Selatan, 10 Juli 1979

- Usia: 44 tahun

- Nama Ayah: Gong Won

- Nama Ibu: Ryu

- Agama: Katolik

- Kebangsaan: Korea

- Zodiak : Cancer

- Tinggi : 185 cm

- Berat : 74 kg

- Golongan Darah : A

- Fandom : YOO & I

- Instagram: @gongyoo_official

Gong Yoo dan Yoon Eun Hye. (Instagram - @withmbc)

Fakta Gong Yoo

1. Gong Yoo pernah menolak untuk menjadi pemeran utama di Descendants of the Sun

2. Gong Yoo sangat menyukai kucing.

3. Menggunakan nama panggung kombinasi dari nama keluarga ayahnya Gong dan nama keluarga ibunya Yoo

4. Gong Yoo lulus dari jurusan teater Universitas Kyung Hee dengan gelar B.A.

5. Gong Yoo telah memulai debut sebagai VJ Mnet dan menjadi aktor melalui drama KBS School 4 pada tahun 2001

6. Gong Yoo berperan dalam drama Coffee Prince yang membuatnya dikenal publik

7. Gong Yoo jalani wajib militer pada 14 Januari 2008 dan selesai pada 8 Desember 2009

8. Gong Yoo bisa berbahasa Inggris tingkat dasar

9. Gong Yoo pernah menjadi bintang iklan HP OPPO bersama artis Indonesia yaitu Tatjana Saphira

10. Gong Yoo yang membintangi drama Goblin menjadi dekat dengan Lee Dong Wook dan menjadi bintang tamu di acara bincang-bincang sang aktor.

11. Gong Yoo menyanyikan OST Second First Love untuk film Finding Mr. Destiny.

12. Tipe ideal Gong Yoo yakni yang memiliki kepribadian berbeda dari penampilannya

Daftar Film yang Diperankan Gong Yoo

1. Seobok | 2021 sebagai Ki Heon

2. Kim Ji-Young: Born 1982 | 82 Kimjiyoung (2019) berperan Jung Dae-Hyun

3. The Age of Shadows | 2016 sebagai Kim Woo-jin

4. Train To Busan | 2016 berperan Seok-woo

5. A Man and a Woman | 2016 memerankan Ki-hong

6. The Suspect | 2013 sebagai Ji Dong-chul

7. Silenced | 2011 sebagai Kang In-ho

8. Finding Mr. Destiny | 2010 memerankan Han Gi-hoon

9. She’s on Duty | 2005 sebagai Kang No-young

10. S Diary | 2004 menjadi Yoo-in

11. Superstar Mr. Gam | 2004 berperan Park Chul-soo

12. Spy Girl | 2004 sebagai Choi Ko-bong

13. My Tutor Friend | 2003 berperan Lee Jong-soo

Daftar Drama Korea yang diperankan Gong Yoo

1. The Silent Sea | 2021 sebagai Han Yu-Jae

2. Squid Game | 2021 sebagai Katalisator Instrumental

3. My Dear Youth - Coffee Prince | 2020 sebagai Choi Han-gyul

4. Guardian: The Lonely and Great God / Goblin | tvN / 2016-2017 sebagai Kim Shin

5. Dating Agency: Cyrano | tvN / 2013 sebagai Tukang Sulap (cameo ep. 9)

6. Big | KBS2 / 2012 sebagai Seo Yoon-jae / Kang Kyung-joon

7. Coffee Prince | MBC / 2007 sebagai Choi Han-kyul

8. One Fine Day | MBC / 2006 sebagai Seo Gun

9. Biscuit Teacher and Star Candy | SBS / 2005 sebagai Park Tae-in

10. Screen | SBS / 2003 sebagai Kim Joon-pyo

11. Hard Love | KBS / 2002 sebagai Seo Kyung-chul

12. School 4 | KBS / 2001-2002 sebagai Hwang Tae-young (cameo eps. 29-48)

Itu dia profil dan fakta Gong Yoo terbaru, ahjussi pekerja keras dan super baik hati ini memang sangat digemari oleh banyak orang. Jangan lupa ikuti semua film dan dramanya Gong Yoo. Selamat menonton!

NUR QOMARIYAH

