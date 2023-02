Daftar Lagu dan Artis yang Paling Sering Didengarkan saat Hari Valentine di Spotify

TEMPO.CO, Jakarta - Mengekspresikan rasa cinta untuk orang-orang tersayang di Hari Valentine juga bisa melalui musik dan audio. Judul-judul lagu seperti Sial oleh Mahalini, Kill Bill oleh SZA, dan Muak oleh Aruma menjadi trending di Spotify di Indonesia saat Hari Valentine kemarin.



Lagu yang Paling Sering Didengar saat Valentine di Indonesia

1. Lagu-lagu yang melejit di Hari Valentine

Masyarakat Indonesia terus mendengarkan lagu-lagu bernuansa soft-pop dan pop-ballad selama Hari Valentine dan beberapa hari setelahnya, terlihat dari tren peningkatan pada lagu-lagu seperti Teristimewa oleh Raisa, No Time To Die oleh Billie Eilish, Stay Alive (Prod. SUGA of BTS) oleh Jung Kook, The Joker And The Queen (feat. Taylor Swift) oleh Ed Sheeran, Taylor Swift, dan Love Story (Taylor’s Version) oleh Taylor Swift.

Selain Raisa, lagu-lagu ballad lokal lainnya yang juga melejit di bulan penuh cinta ini adalah Do You Love Me oleh Stephanie Poetri, Pura Pura Lupa oleh Mahen, Serpihan Hati oleh Adera, dan Terlanjur Cinta oleh Rossa.

Sementara, beberapa lagu teratas yang melejit secara global pada Hari Valentine selama lima tahun terakhir antara lain Love Story (Taylor’s Version) oleh Taylor Swift, Let’s Stay Together oleh Al Green, Make You Feel My Love oleh Adele, Your Body is a Wonderland oleh John Mayer, dan break up with your girlfriend, i’m bored oleh Ariana Grande.

2. Lagu dan artis yang paling banyak didengarkan pada Hari Valentine

Secara global, ada lebih dari 105 juta playlist yang dibuat oleh pengguna di Spotify yang berkaitan dengan cinta. Lagu dari artis-artis yang menggetarkan hati seperti Beyoncé, Ed Sheeran, Bruno Mars, John Legend, Taylor Swift dan Whitney Houston menduduki peringkat teratas pada playlist.

Di Indonesia, sederet artis dengan lagu pop-ballad seperti Taylor Swift, Ariana Grande, Ed Sheeran, Bruno Mars, dan Justin Bieber menduduki peringkat teratas. Beberapa lagu dari musisi di atas juga masuk dalam daftar lagu yang wajib masuk ke playlist tentang cinta, seperti Best Part (feat. H.E.R.) oleh Daniel Caesar, H.E.R., Lover oleh Taylor Swift, Perfect oleh Ed Sheeran, Just the Way You Are oleh Bruno Mars, and All of Me oleh John Legend.

Lagu-lagu hits abadi maupun terbaru dari beberapa penyanyi Indonesia seperti Every Summertime dan I Like U oleh NIKI, I Love You 3000 oleh Stephanie Poetri, dan Sempurna oleh Andra & The Backbone juga tidak kelewatan untuk masuk ke dalam playlist.

3. Playlist bertema cinta teratas di Spotify

Tahun lalu, Spotify melihat peningkatan lebih dari 90 persen terhadap pencarian untuk kata kunci “Valentine” dan “Valentine’s Day” antara tanggal 1 hingga 13 Februari. Namun, kami dapat merasakan gejolak tersebut hadir jauh sebelum itu. Kami melihat bahwa aliran “cinta” mulai mengisi tren global bahkan sejak bulan Desember.

Di Indonesia sendiri, terdapat lebih dari 2,2 juta playlist bertema cinta. Beberapa playlist yang paling banyak didengarkan antara lain Valentine's Day Love, Bicara Cinta, dan 90s Love Songs yang berisi deretan lagu cinta yang abadi dari artis lokal dan internasional ternama.

4. Podcast tentang cinta dan hubungan teratas di Spotify

Beberapa podcast Original dan Exclusive di Spotify seperti Rintik Sedu, Kita dan Waktu, Gema Membiru, little talks, dan Bincang Asa dan Rasa terus berada di posisi teratas sebagai podcast yang paling banyak didengarkan selama Hari Valentine.

Pada Hari Valentine kali ini, nikmati beragam perasaan campur aduk dari fase honeymoon bersama gebetanmu sampai harus siap-siap move on setelah putus lewat playlist podcast “Kisah Kasih” yang dikurasi secara khusus oleh Spotify dan tayang tiap Jumat.

Sepanjang bulan ini, podcast “Daily Quote Indonesia” akan membawa deretan episode bertema cinta untuk para pendengarnya. Mulai dari 15-28 Februari 2023, penulis dan influencer media sosial Zarry Hendrik akan mengisi suara untuk episode di tanggal tersebut dengan kutipan cinta favoritnya.

Kalau kamu sedang mencari ide untuk berkencan sambil nonton film, coba dengarkan The Daily Fix. Di episode ke 69, mereka akan membahas tentang "Film Cinta Indonesia yang Wajib Lo Tonton Bareng Pasangan Di Hari Valentine." Cek juga podcast bernuansa cinta dan hubungan lainnya dari Kuas, Kanvas dan Bulan Kesepian: Bahasa Naya dan Festival Patah Hati serta beberapa episode spesial lainnya dari Suara Puan, Menjadi Manusia, Gema Membiru, VICE Soundcheck. Atau, jika kamu bosan mendengar cerita cinta yang manis, coba dengarkan cerita cinta yang tidak biasa dan bikin merinding dari Ada Hantu di Sekolah.

Fitur Blend di Spotify

Tahun ini, Spotify juga mengundang kamu dan pasanganmu untuk mengetahui seberapa cocok selera musik hingga nilai kecocokan musik kalian dengan fitur Blend. Fitur Blend bisa membuat playlist yang unik, terdiri dari lagu favoritmu dan pasangan.



Cara Gunakan fitur Blend:

- Membuat: Cari "Blend" di Spotify dan undang teman, kekasih, atau gebetan ke Blend kamu, selebriti yang ditaksir juga termasuk

- Jelajahi: Setelah mereka menerima undangan Blend-mu, kamu dapat membuka playlist bersama dan mengetahui nilai kecocokan musik kalian yang dibagi berdasarkan kategori seperti Discovery Duo, Pass the Aux Pair dan Off The Charts

- Bagikan: Pamerkan hasilmu di media sosial



