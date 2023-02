Live Action How To Train Your Dragon akan Tayang 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Universal Pictures akan kembali melahirkan How to Train Your Dragon menjadi film live action pada 2025. Mengutip Indie Wire, film ini akan ditulis dan disutradarai oleh Dean DeBlois yang juga membuat 3 sekuel How to Train Your Dragon sebelumnya.

Menurut laporan Variety dan The Hollywoord Report, film ini diperkirakan akan tayang di layar lebar pada 14 Maret 2025. Film ini akan sekaligus menjadi karya debut film live action Dean DeBlois. Dalam produksi, DeBlois akan dibantu oleh Marc Platt.

Platt dikenal sebagai seorang produser film dan teater veteran dengan berbagai karya ternama, seperti film La La Land, Bridge of Spice, Trial of Chicago 7, dan film mendatang Wicked. Selain itu, dikabarkan bahwa saat ini proses casting para karakter sedang berlangsung.

Live Action How to Train Your Dragon Ingin Susul Kesuksesan Film Disney Lainnya

Menurut Indie Wire, pemilihan untuk pembuatan ulang (remake) film dengan versi live action diakibatkan oleh kesuksesan film Disney. Sebelumnya, Walt Disney Pictures berhasil membuat versi live action dari film The Jungle Book, Beauty and The Beast, Aladdin, dan Mulan. Sederet judul film tersebut mendapatkan respon baik dari penonton.

Berdasarkan kamus bahasa Inggris Cambrige, film live action sendiri merupakan film yang melibatkan manusia atau hewan sungguhan, bukan dengan model atau gambar, ataupun diproduksi oleh komputer. Kamus Britannica juga menjelaskan bahwa film live action menggunakan set atau latar. Film live action memberikan pengalaman lebih nyata karena penyatuan elemen manusia dengan teknologi komputer.

Film How to Train Your Dragon mencetak berbagai prestasi. Untuk sekuel pertama yang rilis pada 2010 berhasil mendapatkan nominasi Academy Award sebagai film terbaik dan nilai terbaik. Film kedua dan ketiga menjadi nominasi film animasi terbaik. Kemudian, ketiga sekuel meraup keuntungan sebanyak 1,6 miliar dolae di box office.

