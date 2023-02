Jonathan Majors Dengar Lagu Stevie Wonders Demi Kang the Conqueror di Ant-Man and The Wasp: Quantumania

TEMPO.CO, Jakarta - Jonathan Majors berperan sebagai penjahat bernama Kang dalam Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Demi mendalami karakter Kang the Conqueror, Jonathan Majors dibantu oleh lagu If It's Magic karya Stevie Wonder.

Mengutip The Hollywood Reporter, aktor kelahiran tahun 1989 tersebut menyatakan bahwa lagu banyak membantunya dalam pembentukan karakter film. Lagu dapat berbicara pada alam bawah sadar dan dirinya selalu mendengarkan playlist ketika memulai suatu proyek. Ketika diketahui memerankan tokoh Kang, banyak yang menduga dirinya akan mendengarkan lagu heavy metal, seperti Lux Aeterna.

"Dirimu mungkin berpikir bahwa itu (lagu Lux Aeterna) merupakan Kang, tapi akhirnya malah terhubung ke sesuatu yang dalam di alam bawah sadar saya," tutur Jonathan Majors.

Jonathan Majors Pilih Musik R&B hingga Klasik

Berbeda dengan opini publik tentang karakter penjahat, aktor yang muncul pada film Loki ini malah menemukan karakter Kang lewat lagu bergenre R&B dan soul milik Stevie Wonder.

"Jadi di awal, aku berbicara kepada (sutradara) Peyton Reed, 'Hei, aku ingin mendengarkan lagu ini' dan lagu yang kuputar adalah If It's Magic milik Stevie Wonder," cerita Major dikutip dari The Hollywood Reporter.

Jonathan Majors sebagai Kang the Conquerer dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Foto: YouTube Marvel Entertainment

Selain lagu Stevie Wonder, Jonathan Majors juga mendengarkan lagu hip hop Big Poppa milik The Notorious B.I.G.

"Kemudian, ada lagu Big Poppa milik The Notorious B.I.G, yang memiliki vibe yang sama (dengan lagu If It's Magic). Lalu ada Bach, Mozart, dan Beethoven," ucapnya dikuti dari The Hollywood Reporter.

Jonathan Majors Tak Anggap Kang the Conqueror sebagai Penjahat

Dikutip dari The News 84 Media, penampilannya sebagai musuh terbesar yang akan mengubah MCU kedepannya, dalam sekuel terbaru Ant-Man sudah mendapatkan pujian kritis meskipun baru akan rilis global secara resmi Sabtu, 18 Februari 2023. Namun, Jonathan Majors mengungkap bahwa dirinya tidak merasa bahwa Kang the Conqueror merupakan penjahat.

"Apa yang Kang lakukan itu baik untuknya dan memiliki potensi hanya untuknya. Dan aku bisa bilang bahwa dia merupakan pahlawan bagi dirinya dan untuk beberapa orang lain. Dari situ dapat terlihat apa yang dimaksud dari 'penakluk (conqueror)'," ujar aktor 34 tahun tersebut.

Sementara itu, film Ant-Man and The Wasp: Quantumania dapat dinikmati oleh penggemar Indonesia sejak Rabu, 15 Februari 2023 di bioskop.

