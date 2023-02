Ant-Man and the Wasp: Quantumania Jadi Film MCU dengan Rating Terendah Kedua di Rotten Tomatoes

TEMPO.CO, Jakarta - Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania memulai debutnya di situs agregasi kritikus Rotten Tomatoes dengan persetujuan awal 63 persen dari para kritikus. Sementara skor masih bisa karena lebih banyak ulasan kritik ditambahkan, film Ant-Man ketiga saat ini hanya 54 persen dari 138 ulasan.

Angka tersebut merupakan skor terendah kedua dari 31 film Marvel Cinematic Universe (MCU), setelah Eternals yang dirilis pada 2021. Eternals merupakan film Marvel Studios pertama yang mendapat skor buruk sebesar 47 persen. Sementara Black Panther (2018) masih menjadi film MCU dengan rating tertinggi di Rotten Tomatoes dengan 96 persen.

Komentar Kritiskus terhadap Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Dalam situs Rotten Tomatoes, terpampang berbagai komentar dari para kritikus film mengenai Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Kritik teratas menyatakan kalau film ini kurang memuaskan dari segi cerita bukan kemampuan akting para aktornya. Tidak sedikit yang merasa kalau seolah-olah film tersebut tertahan oleh ikatan MCU dan cerita emosional yang hampa.

X

"Ant-Man bukanlah contoh komedi yang buruk. Ini adalah drama yang buruk, fiksi ilmiah yang buruk, dan menyia-nyiakan semua orang di dalamnya, termasuk Evangeline Lily dan Michael Douglas," tulis Mick LaSalle, kritikus film dan penulis asal Amerika.

Paul Rudd sebagai Scott Lang atau Ant-Man dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Foto: YouTube Marvel Entertainment

"Quantumania terasa bukan awal dari fase baru film-film Marvel, melainkan vulkanisir petualangan yang melelahkan yang telah kita jalani," tulis Derek Smith. "Ant-Man and the Wasp: Quantumania adalah kekacauan yang kacau dan sangat tidak lucu yang telah melupakan mengapa pahlawannya begitu menyenangkan. Sensasinya tidak hilang begitu saja, itu terkubur di bawah segerombolan penemuan plot dan CGI yang benar-benar mengerikan," tulis Kristy Puchko.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania untuk Memperkenalkan Kang The Conqueror

Sebagian besar ulasan lainnya menganggap Ant-Man and the Wasp: Quantumania sebagai film pengisi yang hanya untuk memperkenalkan Kang The Conqueror, yang dipastikan akan memainkan peran besar dalam film Multiverse selanjutnya. Kang The Conqueror (Jonathan Majors) hadir di Ant-Man and The Wasp: Quantumania sebagai musuh terbesar yang akan mengubah MCU kedepannya.

Meski banyak yang kecewa, penampilan dari Paul Rudd dan Jonathan Majors adalah yang membuat film ini layak untuk dilihat, melanjutkan tren penggambaran karakter yang luar biasa di MCU. Meskipun ulasan ini menimbulkan kekhawatiran bagi MCU seperti saat ini, Ant-Man and the Wasp: Quantumania masih bisa menjadi film yang lebih cocok untuk masyarakat umum daripada kritikus. Ada juga dua adegan post-credit film yang sayang untuk dilewatkan karena akan akan berhubungan dengan film berikutnya.

COMICBOOK | THE DIRECT

Pilihan Editor: Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Aksi Melawan Musuh Terbesar Kang The Conqueror

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.