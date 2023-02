Crash Course in Romance: Sinopsis, Fakta Unik, Daftar Pemain, dan Kembalinya Jung Kyung Ho

TEMPO.CO, Jakarta - Crash Course in Romance merupakan drama Korea komedi romantis yang mengisahkan guru matematika populer di sebuah akademi dan wali muridnya. Menariknya drama ini mengangkat realita pendidikan di Korea Selatan akan persaingan dan ambisi yang sengit para orang tua, agar anak-anaknya bisa masuk jurusan kedokteran dan hukum di Seoul National University.

Obsesi orang tua ternyata sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan mental anak-anaknya, untuk terus berusaha dan tidak boleh menyerah demi bisa belajar di universitas impian. Drama populer ini disutradarai oleh Yoo Je-won dan naskahnya ditulis oleh Yang Hee-Seung.

Tayang perdana pada 14 Januari 2023, serta tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 19.10 WIB di tvN dan Netflix. Drama super populer ini memiliki rating tinggi 9,7% pada penayangan Sabtu, 4 Februari 2023 yang dibintangi oleh aktor terkenal dari Hospital Playlist yakni Jung Kyung Ho dan aktris senior legendaris Jeon Do Yeon. Simak sinopsis, fakta unik, dan daftar pemainnya dibawah ini.

Sinopsis Crash Course in Romance

Crash Course in Romance mengisahkan Jeon Do-Yeon yang memerankan Nam Haeng-Sun, sosok mantan atlet nasional yang akhirnya menjadi pemilik toko lauk pauk. Dia memiliki keponakan yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri bernama Nam Hae Yi.

Nam Hae Yi yang ditinggalkan orangtuanya saat ini sudah berada di kelas 12, namun ia kerap merasa iri terhadap teman-temannya yang bisa belajar di akademi. Hae Yi memang siswi yang pintar, namun dia cukup tertinggal pelajaran karena semakin hari pelajarannya semakin sulit, sementara dirinya harus belajar seorang diri tanpa bimbingan siapapun.

Nam Haeng-Sun awalnya tidak peduli terhadap pendidikan formal Hae Yi, namun akhirnya dia berusaha untuk berlomba bersama orang tua lainnya agar bisa mendaftarkan Hae Yi di akademi matematika populer yang diajari oleh guru hebat bernama Choi Chi-Yeol. Choi Chi-Yeol diperankan oleh Jung Kyung Ho merupakan guru matematika yang dicintai banyak orang karena cara mengajarnya mudah dimengerti dan menarik. Banyak orang tua murid yang akhirnya berbondong-bondong mendaftarkan anaknya agar memperoleh bimbingan oleh Chi Yeol.

Choi Chi Yeol yang sangat populer dan terkesan hebat ternyata memiliki trauma masa lalu yang membuatnya sulit tidur saat mengonsumsi makanan. Namun rasa mualnya hilang ketika ia makan dari toko lauk pauk Nam Hae Song. Sejak saat itulah, Chi Yeol selalu makan di toko lauk pauk Nam Hae Song dan hubungan keduanya semakin dekat.

Fakta Unik Crash Course in Romance

1. Reuni Yang Hee Seung dan Yoo Je Won

Dalam drama Crash Course in Romance ini ternyata terdapat momen reuni antara penulis Yang Hee Seung dan sutradara Yoo Je Won karena pada tahun 2015 keduanya terlibat dalam drama Korea Oh My Ghost.

2. Disutradarai oleh Sutradara Ternama di Korea Selatan Yoo Je Won

Crash Course in Romance disutradarai oleh orang ternama di Korea Selatan yakni Yoo Je Won yang sukses menggarap drama korea populer seperti Hometown Cha-Cha-Cha, Oh My Ghost dan Hi Bye Mama.

3. Dibintangi Aktor Populer dan Aktris Senior Legendaris

Drama ini dibintangi oleh aktor terkenal dari drama populer Hospital Playlist yakni Jung Kyung Ho dan aktris senior legendaris Jeon Do Yeon. Selain itu pemain lainnya yang terlibat juga tidak kalah populernya yakni Roo Yon Seo dan Oh Eu Shil.

4. Serial Comeback Jung Kyung Ho setelah Hospital Playlist Season 2

Jung Kyung Ho sempat mengalami hiatus selama beberapa saat setelah Hospital Playlist Season 2 yang terakhir tayang pada 16 September 2021. Crash Course in Romance merupakan drama comebacknya dan beradu akting dengan aktris senior.

5. Mendapat Rating Tinggi pada Episode Pertama

Crash Course in Romance pada episode pertamanya mendapat rating tinggi sebesar 5,8% dan langsung menjadikan serial drama paling dinantikan oleh semua orang karena jalan ceritanya yang menarik serta super relatable.

Daftar Pemain Crash Course in Romance

1. Jung Kyung-Ho sebagai Choi Chi Yeol

2. Nam Haeng-Sun sebagai Jeon Do-Yeon

3. Roh Yoon-Seo sebagai Nam Hae-Yi

4. Oh Eui-Shik sebagai Nam Jae-Woo

5. Lee Bong-Ryun sebagai Kim Young-Joo

6. Shin Jae-Ha sebagai Ji Dong-Hee

7. Kim Da-Huin sebagai Jeon Jong-Ryeol

8. Jang Young-Nam sebagai Jang Seo-Jin

9. Lee Chae-Min sebagai Lee Seon-Jae

10. Kim Tae-Jeong sebagai Lee Hee-Jae

11. Kim Sun-Young sebagai Jo Su-Hee

12. Kang Na-Eon sebagai Bang Su-Ah

13. Hwang Bo-Ra sebagai Lee Mi-Ok

14. Ryu Da-In sebagai Jang Dan-Ji

15. Lee Min-Jae sebagai Seo Geon-Hu

16. Heo Jeong-Do sebagai Kang Joon-Sang

17. Ji Il-Joo sebagai Jin Yi-Sang

18. Yoo Jun sebagai Young-Min.

Nah itu dia sinopsis, lima fakta menarik drama korea Crash Course in Romance dan daftar pemainnya yang sudah bisa ditonton melalui Netflix.

NUR QOMARIYAH (CW)

