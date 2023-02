Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Aksi Melawan Musuh Terbesar Kang The Conqueror

TEMPO.CO, Jakarta - Ant-Man and The Wasp: Quantumania mulai tayang di bioskop Indonesia hari ini, Rabu, 15 Februari 2023. Sebagai pembuka Phase 5 dari Marvel Cinematic Universe (MCU) bercerita tentang kehidupan pasangan superheroes Scott Lang (Paul Rudd) dan Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), di mana kehidupan mereka sudah berlangsung sangat baik.

Keduanya bersama orang tua Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) dan Hank Pym (Michael Douglas), serta putri Scott Lang, Cassie Lang (Kathryn Newton) semakin akrab dan sering menghabiskan waktu sebagai sebuah keluarga. Cassie menunjukkan kecintaan yang sama terhadap sains dan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan Quantum Realm. Namun, rasa penasarannya membawa mereka semua pada perjalanan yang tak terduga ke dunia subatomik yang luas. Mereka bertemu dengan makhluk baru yang aneh dan ancaman baru yang berbahaya.

Ancaman dari Musuh Terbesar, Kang The Conqueror

Jonathan Majors sebagai Kang the Conquerer dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Foto: YouTube Marvel Entertainment

Ant-Man and The Wasp: Quantumania juga memperkenalkan ancaman baru bagi tim superheroes Ant-Man dan The Wasp. Muncul pertama kali di dalam MCU sebagai He Who Remains di serial Loki, versi terbaru Kang The Conqueror (Jonathan Majors) hadir di Ant-Man and The Wasp: Quantumania sebagai musuh terbesar yang akan mengubah MCU kedepannya. Kang The Conqueror memiliki pemahaman yang unik tentang waktu, dan ia bertujuan menggunakan hal tersebut untuk menaklukkan dunia selain Quantum Realm.

“Kami ingin membuat petualangan Ant-Man dan The Wasp menjadi lebih besar lagi. Oleh karena itu, kami membutuhkan penjahat yang hebat seperti Kang The Conqueror. Sebagai seseorang yang tumbuh dengan membaca komik, karakter ini adalah salah satu antagonis yang hebat,” kata sutradara Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Peyton Reed.

“Menurut saya, inti dari film ini menceritakan tentang hubungan manusia dengan waktu itu sendiri. Dan juga bagaimana waktu memiliki dampak terhadap hubungan antar manusia," kata Jonathan Majors sebagai Kang The Conqueror.

Rasa Kekeluargaan dan Komedi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Cuplikan trailer film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Foto: YouTube Marvel Entertainment

Walaupun menampilkan cerita epik terbaru yang penuh dengan ketegangan, Ant-Man and The Wasp: Quantumania tetap menampilkan rasa humor dan cerita keluarga yang sangat familiar bagi penggemar MCU. “Film Ant-Man selalu mengangkat tema keluarga. Dalam Ant-Man and The Wasp: Quantumania, kami memperdalam dan memperumit dinamika keluarga ini dan bereksplorasi ke dalam suasana yang berbeda yaitu Quantum Realm. Jadi ini adalah sebuah pengalaman yang epik," kata Peyton Reed.

Salah satu dinamika yang semakin rumit adalah hubungan antara Scott Lang, dan Cassie. Motivasi terbesar dalam hidup Scott adalah menjadi ayah yang baik bagi putrinya, tetapi berbagai peristiwa membuatnya tidak bisa menghabiskan waktu bersama sang putri. Dalam film ini, Scott mendapati dirinya sulit untuk mengerti anaknya karena dia masih melihat putrinya seperti seorang anak kecil. Hal ini menghasilkan ketegangan namun juga momen-momen komedi antara ayah dan anak.

Dengan dinamika keluarga yang semakin rumit, suasana dunia Quantum Realm yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya serta musuh baru yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ada, menjadikan Ant-Man and The Wasp: Quantumania sebagai film pembuka Phase 5 MCU yang unik untuk para penggemar Marvel. Perlu dicatat, Ant-Man and The Wasp: Quantumania memiliki dua post-credit penting yang sayang untuk dilewatkan, pastikan Anda menontonnya sampai habis untuk mengetahui lanjutan kisah MCU ini.

