Rekomendasi 8 Film Barat Romantis yang Wajib Ditonton

TEMPO.CO, Jakarta - Film romantis selalu menjadi favorit banyak orang karena alur ceritanya yang menghanyutkan. Selain itu, film romantis juga tak pernah gagal membuat penonton tenggelam dalam ceritanya karena adegannya yang dekat dengan kehidupan manusia.

Namun tidak semua film romantis selalu berakhir dengan kisah cinta yang membahagiakan juga. Terkadang justru berakhir dengan tragis atau menyedihkan. Nah, berikut beberapa rekomendasi film barat romantis yang tidak hanya membuat Anda bahagia namun juga sedih.

1. Before Sunrise (1995)

Rekomendasi film barat romantis pertama adalah Before Sunrise yang tayang pada 1995. Film ini bercerita tentang pria Amerika Serikat bernama Jesse (Ethan Hawke) yang tiba-tiba bertemu dengan Celine (Julie Delpy), perempuan asal Perancis, di perjalanan karena menuju Wina, Austria. Mereka pun berkenalan dan akhirnya memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama berkeliling kota. Film ini kemudian dikembangkan dengan dua sekuel tambahan, yaitu Before Sunset dan Before Midnight.

2. Titanic (1997)

X

Poster film Titanic yang dirilis ulang di bioskop dalam format 3D 4K HDR dan high-frame rate pada Februari 2023. Dok. Paramount Pictures / 20th Century Studios

Siapa yang tidak mengenal film barat romantis yang legendaris ini. Titanic yang tayang pada tahun 1997 ini menjadi film yang cukup populer bahkan sampai saat ini. Film ini menceritakan tentang sejarah tenggelamnya kapal pesiar yang juga dibungkus dengan kisah romansa antara dua sejoli Jack dan Rose.

Keduanya bertemu dan menjalin cinta di atas kapal RMS Titanic yang pertama kali berlayar pada 1912. Sayangnya pada pelayaran perdana ini, Titanic harus tenggelam karena menabrak karang. Akhirnya, kisah cinta Rose dan Jack pun berakhir dengan tragis.

3. Eternal Sunshine of The Spotless Mind (2004)

Poster film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Foto: Wikipedia.

Film barat yang satu ini bercerita tentang Joel Barish (Jim Carrey) yang bertemu dan jatuh cinta kepada Clementine Kruczynski (Kate Winslet). Namun suatu hari, Clementine justru menggunakan mesin penghapus memori untuk melupakan Joel. Joel yang tidak terima pun berusaha melupakan Clementine dengan cara yang sama. Tetapi dia kemudian sadar jika dia tidak bisa melupakan Clementine.



4. The Notebook (2004)

The Notebook bercerita tentang perjalanan kisah cinta sejati Allie (Rachel McAdams) dan Noah (Ryan Gosling). Keduanya menjalin hubungan romantis, namun tidak direstui orangtuanya untuk menikah. Akhirnya, mereka pun memilih tinggal bersama sampai tua. Seiring bertambahnya usia, Allie ternyata menderita demensia yang membuatnya melupakan semua kenangan, termasuk tentang Noah.

5. About Time (2013)

Poster film "About Time". Imdb.com

Jika Anda ingin menikmati film bergenre romantis dan fantasi, maka film About Time ini cocok untuk ditonton. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang pergi ke masa lalu untuk menemukan cinta sejati. Sayangnya, perjalanan itu tidak membuahkan hasil. Di masa depan, Tim Lake (Domhnall) bertemu dengan Mary (Rachel McAdams) yang ternyata menyukainya. Mereka pun menjalin hubungan romantis. Tetapi, suatu ketika Tim justru dihadapkan dengan fakta dia harus kembali ke masa lalu untuk mencegah suatu masalah.

6. The Fault in Our Stars (2014)

Film yang satu ini diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama yaitu The Fault in Our Stars. Film barat romantis yang satu ini bercerita tentang dua orang yang bertemu di sebuah komunitas kanker. Mereka adalah Hazel Grace (Shailene Woodley) dan Augustus Waters (Ansel Elgort). Keduanya jatuh cinta dan berusaha mempertahankan hubungannya sambil sama-sama berjuang melawan kanker. The Fault in Our Stars diadaptasi dari novel populer dengan judul yang sama milik John Green.

7. La La Land (2016)

La La Land adalah film barat musikal romantis mengenai seorang perempuan bernama Mia (Emma Stones) yang bercita-cita menjadi aktris terkenal. Sayangnya, dia selalu gagal ketika mengikuti audisi. Suatu hari, dia bertemu dengan Sebastian (Ryan Gosling), seorang pianis yang menyukai genre jazz tradisional. Mereka pun menjalin hubungan hingga sebuah pertengkaran hebat mengubah jalan cerita keduanya.

8. The Choice (2016)

Rekomendasi film barat romantis yang terakhir adalah The Choice. Film ini bercerita tentang Gabby (Teresa Palmer) yang harus memilih antara tetangganya, Travis (Benjamin Walker), atau kekasihnya Ryan (Tom Welling). Pada awalnya Gabby tidak menyukai Travis, tetapi lama kelamaan rasa itu mulai tumbuh saat dia sudah menerima lamaran dari Ryan.

Itulah rekomendasi 8 film barat romantis terbaik yang wajib ditonton. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI (CW)

Pilihan Editor: 7 Rekomendasi Film Romantis, Cocok Ditonton Bareng Pasangan Saat Rayakan Hari Valentine

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.