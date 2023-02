Daftar Serial, Variety Show, dan Film Netflix yang Cocok untuk Hari Valentine

TEMPO.CO, Jakarta - Bertepatan dengan Hari Valentine, Netflix menghadirkan deretan tayangan kisah cinta terbaru dengan beragam sudut pandang dari berbagai tempat di dunia, beragam karakter dan usia, hingga yang mengambil tempat di dunia nyata atau diwarnai sentuhan thriller.

Serial, Variety Show, dan Film Netflix untuk Hari Valentine

1. Your Place or Mine

Identik dengan film-film komedi romantis di tahun 2000-an, Reese Witherspoon dan Ashton Kutcher kembali bermain dalam film Your Place or Mine yang akan tayang pada 10 Februari. Mereka menjadi sepasang sahabat dengan sifat berlawanan, Debbie dan Peter. Dari bertukar rumah selama seminggu dan menyelami kehidupan satu sama lain, perasaan cinta menanti mereka di ujung cerita. Film ini juga dibintangi oleh Wesley Kimmel, Jesse Williams, Tig Notaro, Zoë Chao, dan Steve Zahn.

2. Love to Hate You

Kim Ok Vin dan Yoo Teo dalam drama Love to Hate You. Dok. Netflix

Seorang pengacara yang benci kalah dari pria dan seorang aktor papan atas yang sama sekali tidak mempercayai perempuan sama-sama beranggapan bahwa cinta itu tidak ada artinya. Apa jadinya ketika keadaan membuat mereka terpaksa berkencan dengan satu sama lain? Saksikan Love to Hate You di Netflix yang mulai tayang pada 10 Februari mendatang.

3. In Love All Over Again

Serial asal Spanyol ini mengisahkan Irene dan Julio yang jatuh cinta, berpisah, dan mendapati cinta bersemi kembali di antara mereka. Akankah kisah mereka berakhir bahagia? Temukan jawabannya pada 14 Februari.

4. A Sunday Affair

Tayang mulai 14 Februari, film asal Nigeria ini mengisahkan sepasang sahabat bernama Uche dan Toyin yang jatuh cinta pada pria rumit yang sama. Kejadian ini menguji kesetiaan mereka pada satu sama lain, ketika di saat yang sama mereka harus menghadapi kenyataan yang memilukan.

5. A Girl and an Astronaut

Kembalinya seorang astronaut yang hilang selama 30 tahun mengobarkan kembali cinta lama dan memicu minat sebuah perusahaan yang bertekad mempelajari alasan mengapa sang astronaut tak menua. Serial dari Polandia ini bisa menjadi pilihan unik untuk mengisi Hari Valentine Anda, mulai tayang pada 17 Februari.

6. Dear David

Shenina Cinnamon sebagai Laras dalam film Dear David. Dok. Netflix

Hidup seorang murid SMA yang cemerlang mendadak jungkir balik saat blog rahasia yang berisi fantasi tentang teman sekelas yang ia sukai bocor ke seluruh sekolah. Bersiaplah memasuki dunia fantasi Laras pada 9 Februari.

7. Eva Lasting

Tidak hanya peraturan dan prasangka yang jadi buyar saat seorang gadis remaja misterius muncul di sekolah khusus laki-laki di Kolombia pada tahun 1970-an, hati para siswa juga ikut retak. Serial remaja terbaru ini akan tayang pada 15 Februari.

8. Class

Serial dari India ini mengisahkan tiga siswa dari lingkungan miskin yang masuk SMA eksklusif untuk kalangan elite Delhi. Sekolah itu ternyata merupakan tempat terjadinya berbagai rahasia dan rumor kelam yang berujung pada pembunuhan. Class tayang perdana pada 3 Februari.

9. You: Season 4 Part 1

You: Season 4 Part 1. Dok. Netflix

Memulai hidup baru di London, Joe bertekad untuk memendam masa lalunya dan menjadi dirinya yang terbaik. Namun jalan penebusan penuh dengan halangan dan sebuah obsesi baru mulai menguasai pikirannya. Serial favorit ini akan kembali pada 9 Februari.

10. Love is Blind: After the Altar Season 3

Di musim terbarunya yang akan tayang pada 10 Februari ini, simak kelanjutan kisah para mantan tunangan sejak mereka membuat keputusan menikah atau tetap melajang satu tahun lalu.

11. Perfect Match

Reality show terbaru yang akan tayang pada 14 Februari ini menghadirkan sejumlah kontestan dari berbagai reality show tenar seperti Love Is Blind, Too Hot to Handle, The Circle, dan Selling Tampa. Dalam kompetisi kencan yang menggoda dan penuh strategi ini, para pasangan yang membuktikan kecocokan mereka berhak menyatukan atau menghancurkan pasangan-pasangan lain.

