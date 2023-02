TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira hadir untuk para penggemar seri film superhero dari Marvel Studio. Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania mulai tayang besok, Rabu, 15 Februari 2023 di seluruh bioskop Indonesia.

Berdasarkan IMDb, film yang baru tayang 17 Februari 2023 di bioskop Amerika ini menjadi film yang ditunggu-tunggu kehadirannya sejak sekuel terakhir pada 2018 lalu. Musababnya, seri film Ant Man yang satu ini disebut-sebut akan mengawali perjalanan Marvel Cinematic Universe atau MCU fase kelima. Lantas, bagaimana sinopsis film Ant-Man and The Wasp: Quantumania? Simak ulasannya berikut ini, yuk!

Sinopsis Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Ant-Man and The Wasp: Quantumania adalah seri ketiga dari karakter superhero Ant Man. Pada sekuel kali ini, film Ant Man akan menceritakan tentang perjuangan keluarga Scott dan Hope beserta anak dan orang tuanya untuk melawan musuh utama mereka, Kang The Conqueror.

Selain menjadi musuh utama Ant Man, Kang The Conqueror juga digadang-gadang akan menjadi musuh utama dari MCU fase kelima ini. Dalam perjuangannya melawan Kang, keluarga Scott bersama kedua orangtuanya justru secara tidak sengaja menjelajahi dunia baru yang disebut Quantum Realm. Kejadian tersebut mengharuskan keluarga Scott untuk bertemu dan berinteraksi dengan berbagai makhluk asing yang baru.

Dalam trailer yang dikeluarkan Marvel Studio, terlihat Scott dan Kang terlibat dalam sebuah kerjasama. Kang menawarkan diri untuk membantu Scott, dengan catatan Scott menuruti perintahnya.

Scott pun setuju untuk bekerja sama dan membuatnya harus menuruti seluruh perintah dan aturan dari Kang. Atas perbuatannya itu, Kang akan memberikan imbalan berupa jaminan untuk Scott dan keluarganya dapat hidup dengan aman dan nyaman. Jadi, Scott memiliki banyak waktu untuk melihat Cassie, anak satu-satunya, tumbuh.

Sayangnya, perjanjian tersebut ternyata tidak bertahan lama karena Scott yang terlihat mengkhianati perjanjiannya dengan Kang. Hal tersebut pun mengakibatkan adanya pertengkaran hebat antara Scott dan Kang. Bahkan, Scott terlihat harus kehilangan banyak darah dalam pertempurannya dengan Kang.

Pemain Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania menampilkan Paul Rudd sebagai Scott Lang atau Ant Man. Dia akan beradu peran dengan Evangeline Lilly yang memerankan sosok Hope van Dyne atau karakter Wasp.

Selain itu, film ini juga akan dibintangi oleh Michael Douglas sebagai Hank Pym dan Michelle Pfeiffer sebagai Janet van Dyne. Sementara itu, karakter Cassie Lang akan diperankan oleh Kathryn Newton sebagai anak Scott Lang atau Ant-Man yang memiliki kekuatan serupa dengan sang ayah. Kathryn Newton ini menggantikan Emma Fuhrmann dan Abby Ryder Fortson sebagai anak Scott yang sebelumnya pernah muncul di Avengers: End Game (2019) dan Ant-Man (2015 dan 2018).

Sedangkan, untuk karakter Kang The Conqueror, sebagai musuh Ant-Man, akan diperankan oleh Jonathan Majors. Seri ketiga dari film Ant-Man ini kembali digarap oleh sutradara Peyton Reed yang telah turut serta dalam pembuatan 2 seri Ant-Man sebelumnya.

Sekuel ketiga dari super hero Ant-Man ini diprediksi akan meraih keuntungan besar seperti pendahulunya. Pasalnya, seri pertama film Ant-Man berhasil meraih keuntungan sekitar USD 518 Juta. Sedangkan, seri keduanya yang berjudul Ant- Man and The Wasp, berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar USD 622 Juta.

Itulah rangkuman informasi mengenai film Ant Man and The Wasp: Quantumania yang akan mengawali fase kelima Marvel Cinematic Universe. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI (CW)

