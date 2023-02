The8 SEVENTEEN Alami Retak Tulang Selangka, Harus Pakai Penyangga

Sebelumnya pada Desember 2022, The8 juga tidak berpartisipasi dalam konser SEVENTEEN “BE THE SUN” di Jakarta akibat keadaan kesehatan yang kurang baik. Pada saat itu, dirinya dikabarkan terkena flu dan disarankan untuk beristirahat oleh tim medis.

“The8 akan tetap berpartisipasi dalam kegiatan grup yang telah dijadwalkan sebelumnya termasuk CARAT DAY Live, acara fans signing di Tiongkok, dan FAN MEETING 7 SVT 2023 ‘SEVENTEEN in CARAT LAND’, dengan menggunakan penyangga selama tidak terlalu mengganggu proses penyembuhan. Kami meminta pertimbangan dan pengertian dari para penggemar," kata Pledis Entertainment pada Senin, 13 Februari 2023.

