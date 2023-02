Rekomendasi Film Romantis Ikonik untuk Hari Valentine di Disney+ Hotstar

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar telah mempersiapkan rekomendasi film romantis yang dapat mewarnai Hari Valentine, Selasa, 14 Februari 2023. Mulai dari kisah komedi romantis yang menghibur hingga cerita cinta tak lekang oleh waktu penghangat hati, ada berbagai film yang siap menemani selama bulan penuh cinta ini.

Film Romantis untuk Hari Valentine di Disney+ Hotstar

1. When in Rome (2010)



When in Rome. Dok. Disney+ Hotstar

Film komedi romantis yang berhasil membawa sang pemeran utama, Kristen Bell dan Josh Duhamel, menjadi nominasi untuk kategori Choice Movie Actor and Actress: Romantic Comedy dalam Teen Choice Awards 2010 ini mengisahkan tentang Beth (Kristen Bell) yang merasa putus asa setelah melihat pria yang ia suka, Nick (Josh Duhamel), bermesraan dengan wanita lain. Beth memutuskan mengambil empat koin di sebuah fountain of love di Roma, Italia, dan keajaiban pun terjadi ketika ada empat pria mulai mengejar Beth.

2. 10 Things I Hate About You (1999)

10 Things I Hate About You. Disney+ Hotstar

Cameron (Joseph Gordon-Levitt) menyukai teman sekolahnya yaitu Bianca (Larisa Oleynik). Namun, Bianca hanya dibolehkan berpacaran kalau kakaknya yang keras kepala bernama Kat (Julia Stiles), juga berpacaran. Cameron memutuskan membayar Patrick (Heath Ledger), pria yang dikenal sebagai troublemaker untuk memacari Kat. Film ini menyajikan banyak adegan ikonik dan romantis khas anak sekolah, serta kisah menyentuh antara ayah dengan kedua anak perempuannya.

3. Just My Luck (2006)

Just My Luck. Disney+ Hotstar

Bagaimana jadinya kalau wanita paling beruntung di dunia, Ashley (Lindsay Lohan), justru kehilangan keberuntungannya setelah berciuman dengan Jake (Chris Pine), pria paling sial di dunia? Simak perjuangan Ashley yang berusaha keras merebut keberuntungannya dari Jake, hingga cinta datang dan membuat Ashley memikirkan kembali keinginannya. Film ini berhasil masuk dalam nominasi Movies - Choice Chick Flick, Choice Actress: Comedy, dan Choice Hissy Fit di ajang Teen Choice Awards 2006.

4. Eiffel… I’m in Love (2003)

Eiffel... I'm in Love. Dok. Disney+ Hotstar

Film ini mengisahkan tentang perempuan bernama Tita (Shandy Aulia) yang tinggal bersama kakak serta kedua orang tuanya, dan tiba-tiba ada seorang pria bernama Adit (Samuel Rizal) yang menginap sementara di rumahnya. Adit selalu bersikap sinis, angkuh, dan cuek, membuat Tita jadi benci dengannya, apalagi setelah kakak Tita mengatakan mungkin Adit akan dijodohkan dengan Tita. Namun layaknya pepatah, kalau benci bisa mudah berubah jadi cinta. Berhasil merebut perhatian masyarakat, film ini telah meraih penghargaan Most Favourite Movie, Most Favourite Actor, dan Most Favourite Supporting Actress dalam MTV Indonesia Movie Awards 2004.

5. Habibie & Ainun (2012)

Habibie & Ainun. Dok. Disney+ Hotstar

Berdasarkan kisah nyata dari presiden ke-3 Indonesia dan istrinya, film ini menceritakan usaha Habibie (Reza Rahadian) mengejar tambatan hatinya yaitu Ainun (Bunga Citra Lestari), hingga perjuangan mereka setelah menikah yang penuh pengorbanan, rasa sakit, kesendirian, serta godaan harta dan kuasa yang mereka hadapi selama di Jerman hingga kembali ke tanah air. Film ini berhasil menjadi pemenang Piala Citra dalam Festival Film Indonesia 2013 untuk kategori Film Terlaris, Pemeran Utama Pria Terbaik, Penulis Skenario Terbaik, serta Penata Busana Terbaik.

