Trailer Guardians of the Galaxy Vol. 3, Misi Berbahaya Demi Selamatkan Rocket

TEMPO.CO, Jakarta - Selama Big Game, Marvel Studios dan James Gunn merilis trailer baru yang penuh aksi untuk Guardians of the Galaxy Vol. 3, Senin, 13 Februari 2023. Ini akan menjadi film terakhir dalam franchise Guardians of the Galaxy, yang dipimpin oleh James Gunn.

Dalam Guardians of the Galaxy Vol. 3 kelompok super heroes yang dicintai mulai hidup di Knowhere. Tapi tidak lama kemudian hidup mereka dikacaukan oleh masa lalu Rocket yang tiba-tiba hadir lagi. Peter Quill (Chris Pratt), yang masih berduka karena kehilangan Gamora (Zoe Saldana), harus membawa timnya dalam misi berbahaya untuk menyelamatkan hidup Rocket — misi yang jika tidak berhasil diselesaikan, sangat mungkin mengarah pada akhir Guardians seperti yang kita kenal.

"Aku Star-Lord! Aku membentuk Guardians. Bertemu gadis. Jatuh cinta. Gadis itu meninggal. Lalu, dia kembali. Kembali dan menjadi menyebalkan," kata Peter Quill alias Chris Pratt di awal trailer tentang kisah hidupnya secara singkat.

Melansir dari Insider, selain hubungan Peter dan Gamora, film Guardians of the Galaxy Vol. 3 ini akan sangat berfokus pada latar belakang traumatis Rocket. Roket awalnya dikenal sebagai subjek 89P13 ketika ia diujicobakan oleh para ilmuwan. Sutradara James Gunn sebelumnya mengatakan kepada Entertainment Weekly bahwa karakter yang disuarakan Bradley Cooper itu selalu menjadi protagonis rahasia dari film Guardians.

Syuting Terakhir Guardians of the Galaxy Vol. 3 Penuh Haru

James Gunn soal syuting terakhir bersama para pemain dan kru Guardians of the Galaxy Vol 3. Adegan terakhir sebelum mereka selesai syuting cukup mengundang tangis James Gunn. Ia berusaha menahan air matanya selama berada di lokasi syuting.

"Itu adalah adegan mudah dari Rocket yang duduk, pertama dengan Sean Gunn, kemudian sendirian, dan mengambil semua yang ada dalam diri saya untuk tidak menangis tersedu-sedu di lokasi," tulisnya di Instagram pada Minggu, 8 Mei 2022.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 dibintangi oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, juga menampilkan Vin Diesel sebagai Groot dan Bradley Cooper sebagai Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter dan Maria Bakalova.

James Gunn adalah sutradara dan juga penulis skenarionya. Diproduksi oleh Kevin Feige dengan Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith, dan Simon Hatt sebagai produser eksekutif. Guardians of the Galaxy Vol. 3 akan tayang di bioskop pada Mei 2023.

